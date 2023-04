Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein. (Symbolbild)

Kriminalität Einbruch in Siegen: Tresor, Geld und Autos gestohlen

Siegen. Die Täter dringen in einen Bürokomplex in Siegen ein und machen reichlich Beute – das Vergnügen für einen Verdächtigen aber ist kurz.

In der Nacht auf Donnerstag, 30. März, ist in ein Bürogebäude in der Gärtnerstraße im Siegener Stadtteil Weidenau eingebrochen worden.

Wie die Beamten mitteilen, entwendeten die Täter einen Tresor mit Bargeld und zahlreiche Fahrzeugschlüssel. Zwei dazugehörige Autos klauten sie ebenfalls. In der Nacht auf Freitag, 31. März, indes fielen einer Streifenwagenbesatzung in der Straße „Auf der Maibras“ drei Personen auf. Die Ordnungshüter wollten das Trio einer Kontrolle unterziehen. Als die drei jedoch den Streifenwagen sahen, hauten sie ab.

16-Jährige aus Siegen wird Eltern übergeben

Sofort hinzugerufene Streifenteams trafen auf zwei Personen in unmittelbarer Nähe. Die Polizisten durchsuchten einen 20-Jährigen und seine 16-jährige Begleiterin. Bei dem 20-Jährigen fanden sie eine Sparkassenkarte, die dem Einbruch in der Gärtnerstraße zugeordnet wird. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Polizisten brachten ihn zur Polizeiwache nach Weidenau. Ersten Ermittlungen nach bestand gegen die 16-Jährige kein Tatverdacht. Sie wurde laut Polizeiangaben in Obhut der Eltern übergeben.

Polizei Siegen: Beide Autos wieder da

Zudem stellten die Beamten vor Ort einen Toyota fest, der aus dem Einbruch aus der vorangegangenen Nacht stammte. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Nach weiteren Fahndungsmaßnahmen wurde das zweite Autos in der Straße „Am Mittelberg“ gefunden. Auch dieser Pkw wurde sichergestellt. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat umgehend die Ermittlungen übernommen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Siegen wurde der junge Mann dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen zu den weiteren Mittätern dauern an.

