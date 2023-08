Siegen. Wegen schweren Bandendiebstahls stehen vier junge Männer vorm Landgericht Siegen: Bei einem Einbruch in der Diakonie ließen sie Einiges mitgehen.

Der Prozess gegen vier junge Männer wegen schweren Bandendiebstahls beginnt Mittwoch, 9. August, vor dem Siegener Landgericht. Aufgrund des Alters der Männer verhandelt die erste große Strafkammer als Jugendkammer.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Den Beschuldigten wird laut Gericht vorgeworfen, am 30. März in der nacht in eine Einrichtung der Diakonie in Siegen eingedrungen zu sein, indem sie eine Tür einschlugen. Im Innern hätten sie demnach einen Wandtresor aus der Halterung gerissen und geöffnet. Darin befanden sich demnach neben EC-Karten, Geldkassetten und einem Portemonnaie mit Bargeld im Wert von insgesamt rund 900 Euro auch 14 Autoschlüssel. Diese gehörten zur Fahrzeugflotte der Diakonie. Mit zwei dieser Autos seien die vier Männer dann vom Tatort weggefahren, so die Anklage.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Insgesamt acht Prozesstermine hat die Justiz bisher angesetzt. Aktenzeichen: 55 KLs 33/23.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland