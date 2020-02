Zwei Mal versuchen Einbrecher am Mittwoch, in Häuser im Siegerland einzudringen.

Straftat Einbrüche in Siegen und Kreuztal: Polizei sucht nach Zeugen

Geisweid/Eichen. In Kreuztal-Eichen klingelt es, die Hausbewohnerin kennt den Mann nicht, verhält sich ruhig. Dann versucht er, die Terrassentür aufzuhebeln.

Zwei Wohnungseinbrüche in Kreuztal und Siegen am Mittwochnachmittag, 26. Februar, beschäftigen die Polizei.

Gegen 16.50 Uhr schellte ein Unbekannter an der Haustür eines Einfamilienhauses in Eichen. Die ältere Bewohnerin des Hauses an der Hankerstraße kannte den Mann nicht, sie verhielt sich ruhig und öffnete die Tür nicht. Nachdem der Mann mehrmals die Klingel betätigt hatte, ging er um das Haus zur im Garten gelegenen Terrassentür und versuchte diese aufzuhebeln. Daraufhin machte sich die Bewohnerin bemerkbar. Der Einbrecher verließ fluchtartig das Grundstück. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, hat eine kräftig-korpulente Statur, war mit einer dunklen Lederjacke und einer bunten Mütze bekleidet.

Einbrecher stehlen Bargeld aus Haus in Siegen-Geisweid

Der zweite Einbruch ereignete sich nachmittags zwischen 16 und 17 Uhr in Geisweid: Dort waren die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Friesenstraße zum Einkaufen außer Haus. Bei ihrer Rückkehr gegen 17 Uhr bemerkten sie die offene Terrassentüre. Unbekannte hatten die zum Garten gelegene Türe aufgehebelt und waren in das Haus eingebrochen. Von dort wurde Bargeld entwendet.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen und Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

