Eine Bombe? Kampfmittelräumdienst auf Einsatz in Kreuztal

Kreuztal-Buschhütten. Ein Metall-Objekt hat bei Bauarbeiten in Kreuztal am Donnerstag Unruhe ausgelöst. Der Kampfmittelräumdienst rückte am Abend von Hagen aus an.

Bei Baggerarbeiten auf einem Firmengelände an der Siegener Straße in Kreuztal-Buschhütten ist am Donnerstagnachmittag ein Kampfmittel gefunden worden. Der Baggerfahrer hatte einen Gegenstand aus Metall aus höchstens 40 Zentimeter Tiefe mit der Baggerschaufel aus der Erde geholt.

Der Grundstücksbesitzer rief die Polizei, die wenige Minuten später vor Ort war. Der Metallgegenstand wurde genauer in Augenschein genommen und vermessen. 50 Zentimeter lang und einen Durchmesser von 15 Zentimeter, erklärte der zuständige Polizist. Über die Leitstelle wurde das Ordnungsamt der Stadt Kreuztal gerufen. Auch deren Mitarbeiter war kurze Zeit später an der Fundstelle.

Gemeinsame Erkundungen führten am Ende dazu, dass der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg verständigt wurde. Die setzten sich noch am Abend aus Hagen in Bewegung ins Siegerland um das Kampfmittel für eine fachgerechte Entsorgung abzuholen.

