Eine Reise durch Israel: Siegen-Wittgensteiner in Emek Hefer

Am „Tal der Gemeinden“ in Jerusalem: Landrat Andreas Müller legt Blumen an der Stelle nieder, an der an die ehemaligen jüdischen Gemeinden in Siegen, Bad Berleburg und Bad Laasphe erinnert wird.

Emek-Hefer/Siegen. 50 Jahre besteht die Partnerschaft zwischen Emek Hefer (Israel) und Siegen-Wittgenstein. Eine Delegation besuchte das Land und sah sich viel an.

Seit genau 50 Jahren besteht jetzt die Partnerschaft zwischen Siegen-Wittgenstein und dem Kreis Emek Hefer in Israel. Aus diesem Anlass war nun eine 25-köpfige Delegation mit Landrat Andreas Müller an der Spitze nach Emek Hefer gereist, um dieses ganze besondere Jubiläum mit den Freunden vor Ort zu feiern. Zur Delegation gehörten Mitglieder der Kreistagsfraktionen und der Kreisverwaltung, des Kreisjugendrings, der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und des Aktiven Museums Südwestfalen.

Gemeinsam unter Freuden

„Freundschaft“ war das Leitmotiv des Festabends, den die Gastgeber ausgerichtet hatten, moderiert und überwiegend gestaltet von jungen Leuten aus Emek Hefer. Landrat Andreas Müller bedankte sich noch einmal ganz herzlich bei den Israelis, die damals, 1966, bei den ersten Begegnungen bereit waren, ihre Herzen und Häuser für Menschen aus Deutschland zu öffnen – gerade einmal 20 Jahre nach dem Holocaust. Als Geschenk hatte er einen Scheck über 5000 Euro mitgebracht, den er seiner Amtskollegin Galit Shaul überreichte. Mit dem Geld soll Jugendlichen aus Emek Hefer, die aus sozial schwächeren Familien kommen, eine Teilnahme am Austauschprogramm ermöglicht werden.

Die Reisegruppe besuchte in Israel zum Beispiel einen Bauernmarkt und beobachtete später Schildkröten im Alexanderfluss. Entlang des Fluss schlängelt sich ein Rad- und Fußweg, an dem es auch einen Siegen-Wittgenstein-Abschnitt gibt, mit Möbeln im Stile des Rothaarsteigs. Geprägt waren die sieben Reisetage von zahlreichen Begegnungen und Besichtigungen von Orten, Einrichtungen und Unternehmen, die für das heutige Emek Hefer und die Entwicklung des Kreises stehen. So besichtigten die Siegen-Wittgensteiner etwa ein noch junges Unternehmen, das Biogasanlagen „für Zuhause“ produziert. Mit diesen kann z. B. aus Küchenabfällen Gas produziert werden, das für den Betrieb einer Kochstelle reicht. Beeindruckt waren die Besucherinnen und Besucher auch vom Jugenddorf Ne‘urim. Dort fand auch 1966 der erste Besuch einer Jugendgruppe aus Siegen-Wittgenstein in Emek Hefer statt.

Die Delegation besucht das Jugenddorf Ne'urim. Hier war 1966 die erste Jugendgruppe aus Siegen-Wittgenstein zu Gast. Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein

An Holocaust erinnern

Auch mit dem Holocaust beschäftigte sich die Reisegruppe mehrfach: Etwa bei der Begegnung mit Zvi Cohen, der den Holocaust überlebt hat. 1931 in Berlin geboren, wurde er nach Theresienstadt deportiert. Dort hat er bei der Kinderoper Brundibar mitgewirkt, die aktuell von Jugendlichen aus Siegen-Wittgenstein und Emek Hefer eingeübt wird. Das Besondere: Sie wird nicht nur in Emek Hefer und im August in Siegen-Wittgenstein aufgeführt, sondern auch in Theresienstadt. Zvi Cohen hat mit seinen Eltern den Holocaust überlebt, weil er mit einem Zug in die Schweiz ausreisen durfte – eine einmalige Propagandaaktion der Nazis.

Teil des Reiseprogramms war auch ein Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Dort wird anhand von Einzelschicksalen das Grauen der Judenverfolgung sichtbar gemacht. Direkt neben dem Holocaust-Museum liegt das „Tal der Gemeinden“. Dort legte Landrat Andreas Müller Blumen an der Stelle nieder, an der an die ehemaligen jüdischen Gemeinden in Siegen, Bad Berleburg und Bad Laasphe erinnert wird. Der Landrat rief ins Gedächtnis, dass es lange Jahre in Siegen-Wittgenstein überhaupt keine Juden gegeben hat, weil die Fürsten von Nassau-Siegen eine Niederlassung nicht erlaubten. Erst 1797 zog mit Benjamin Moses und seinen Angehörigen eine erste jüdische Familie in die Region – nach Burgholdinghausen. Mit dem Holocaust endete dann das jüdische Leben in der Region weitestgehend.

Im „Garten der Gerechten“ gedachte die Delegation Walter Krämer, dem „Arzt von Buchenwald“. Obwohl er kein ausgebildeter Mediziner war, behandelte Walter Krämer kranke Mithäftlinge. Dafür würdigte Israel ihn 1999 mit dem Titel „Gerechter unter den Völkern“. In Siegen-Wittgenstein erinnert der Kreis mit einer Stele vor dem Klinikum in Weidenau an ihn.

Der Holocaustüberlebende Zvi Cohen erzählt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Delegation seine bewegende Geschichte. Landrat Andreas Müller bedankt sich anschließend. Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein

Zahlreiche Ausflüge

Untergebracht war die Reisegruppe in Netanya, einer größeren Stadt am Rande von Emek Hefer. Von dort aus macht die Gruppe auch zahlreiche weitere Ausflüge: etwa in die Hafenstadt Haifa im Norden Israels, die für ihren Bahai-Tempel mit dem Terrassengarten berühmt ist. In Caesarea tauchten die Gäste in die Römerzeit ein und erfuhren, wie Herodes der Große den ersten Tiefseehafen der Geschichte anlegen ließ.

Mit Tel Aviv und Jerusalem standen auch die beiden größten Städte Israels auf dem Reiseprogramm, die für die beiden sehr unterschiedlichen Pole der israelischen Gesellschaft stehen: Tel Aviv – pulsierende Metropole, mit einem modernen, liberalen Großstadtleben; Jerusalem – 3000 Jahre Menschheitsgeschichte und heilige Stadt für Juden, Christen und Muslime, was den Alltag in der (beinahe) Millionenstadt bis heute prägt.

Geschenke unter Freunden: Landrat Andreas Müller übergibt Amtskollegin Dr. Galit Schaul einen Scheck über 5.000 Euro. Mit dem Geld soll Jugendlichen aus Emek Hefer, die aus sozial schwächeren Familien kommen, eine Teilnahme am Austauschprogramm ermöglicht werden. Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein

Vom „Tower of David“ aus hatten die Besucherinnen und Besucher aus Siegen-Wittgenstein einen herrlichen Blick über die Altstadt mit dem Tempelberg hinweg bis zum Ölberg und dem Garten Gethsemane. Stationen beim anschließenden Rundgang waren u.a. der Ort des letzten Abendmahls, das Grab von König David, die Klagemauer und die Grabeskirche.

Nach sieben Tagen in Israel ging es mit vielen Eindrücken per Flugzeug zurück nach Hause. Im August wird dann eine Delegation aus Emek Hefer zu Jubiläumsfeierlichkeiten nach Siegen-Wittgenstein kommen. Bereits jetzt ist aber schon klar, dass Landrätin Galit Shaul nicht mitkommen darf, was sie sehr bedauert: Im Herbst sind in Israel Kommunalwahlen. Deshalb hätte sie eine Erlaubnis für die Dienstreise nach Deutschland benötigt, die sie aber nicht erhalten hat.

