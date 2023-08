Das Start-up Dakunsti möchte Werke noch unbekannter Künstlerinnen und Künstler öffentlich präsentieren. Dafür gibt es eine Online-Community mit Shop und Live-Präsenz in wechselnden Ladenlokalen. Derzeit sind die Gründer Cynthia Isabelle May und Shaker Safi im Pop-up-Store in Siegen.