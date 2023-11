Kriminalität Einsatz in Kreuztal: Aus dem Garten direkt in den Knast

Ferndorf Zwei Männer brechen in ein Kreuztaler Haus ein, werden aber beobachtet. Für einen ist der Karriereweg vorerst zu Ende.

Polizisten sind am Mittwochmorgen, 15. November, zu einem Einbruch in die Ferndorfer Straße gerufen worden. Wie die Beamten mitteilen, hatte zuvor eine Zeugin zwei unbekannte Männer im Haus ihres Nachbarn beobachtet. Die Ordnungshüter trafen im Garten des Einfamilienhauses auf einen 32-jährigen Mann. Den hielten die Beamten fest. Der zweite Tatverdächtige entkam. Vermutlich waren beide Männer in das Haus eingedrungen, indem sie die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen hatten. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf die Polizeiwache nach Siegen gebracht. Dort stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den Einbrecher ein Haftbefehl vorlag. Mittlerweile sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt. Hinweise zu einem Beuteschaden liegen derzeit noch nicht vor.

