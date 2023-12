Nurcan Kaya verkauft in der Siegener Filiale von Hees Bürowelt in der Leimbachstraße auch Karten und Geschenkartikel.

Siegen Nurcan Kaya hat als Einzelhandelskauffrau bei Hees Bürowelt immer gut zu tun: Sie plant, organisiert und berät Kunden – der Beruf gefällt ihr.

Vor dem Gespräch knipst Nurcan Kaya einen kleinen Leuchtstern am Fenster an: „Damit es schön gemütlich ist“, sagt sie. Sie leitet den Einzelhandel bei Hees Bürowelt und ist in der Zentrale als stellvertretende Leitung tätig. „Ich habe meine Ausbildung schon bei Hees gemacht“, erzählt sie. Damals sei das Unternehmen noch nicht so bekannt gewesen wie heute. „Aber es war schon ein Name, man kannte Hees.“ An den Abschluss als Einzelhandelskauffrau hat die gebürtige Siegenerin eine Zusatzausbildung zur Handelsassistenz angehängt. Und von Anfang an war ihr klar: „Ich brauche das Soziale.“ Diese Motivation treibt sie heute noch in ihrem Job an: „Der Kundenkontakt war mir immer wichtig.“

Planung und Organisation im Siegener Unternehmen

Gearbeitet habe sie nach ihrer Ausbildung zunächst nicht bei Hees: Es sei keine passende Stelle frei gewesen. Stattdessen sei sie im Kleidungssektor als Filialleitung eingestellt worden, habe nach einigen Jahren zurück in den Büro- und Geschenkbedarf gewechselt. Mittlerweile ist sie seit vier Jahren wieder bei Hees und zufrieden dort: „Die Hees-Bürowelt bietet schon Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln.“

Schulranzen werden in dem Siegener Geschäft durchgängig angeboten. Für Februar plant Nurcan Kaya eine Schulanfängerparty. Foto: Antonia Flieder / WP

Zur ihren Aufgaben gehöre auch der Verkauf in der Filiale, erzählt Nurcan Kaya. „Was ich sowieso immer gerne mache, ist das Planen und Organisieren.“ Aktuell sei sie bereits mit der Schulanfängerparty für Anfang Februar nächsten Jahres beschäftigt. „Dann wird hier umgebaut“, erklärt sie. Überall würden Schulranzen aufgebaut und mit Waffeln, Popcorn und Unterhaltungsprogramm solle für die Kinder gesorgt werden. Für Events dieser Art übernehme sie die Planung, für die Umsetzung seien dann ihre Kollegen zuständig. Außer im Verkauf und in der Planung sei sie auch in der Kundenakquise tätig.

Wir haben gut gelaunte und schlecht gelaunte Kunden, aber mit Freundlichkeit kriegt man alle rum. Wir bieten dann Gummibärchen oder eine Tasse Kaffee an. Nurcan Kaya

Angebot im Siegener Unternehmen Hees Bürowelt

Besonders wichtig ist ihr die „Wohlfühlatmosphäre“. So sieht der Verkaufsraum weihnachtlich aus, sogar einen gut geschmückten Baum gibt es. Die ersten Umgestaltungen für Weihnachten hätten bereits im Oktober angefangen. „Wir sind jetzt schon seit drei Wochen so richtig im Fieber, da haben wir schon umgebaut.“ Auch der Geschenke-Bereich der Filiale wurde angepasst: „Das ist das Bestandssortiment, aber da sind natürlich auch ein paar Weihnachtssachen dazugekommen.“

Das Sortiment an Geschenkartikeln in dem Siegener Geschäft wurde bereits von einigen Weihnachtsteilen ergänzt. Foto: Antonia Flieder / WP

Schulmaterialien, Geschenkartikel, Porzellan, Büroeinrichtung, Drucker: „Das Angebot ist sehr groß“, sagt sie. Und fügt hinzu: „Der Kunde bekommt hier fast alles, nur Schinken und Käse nicht.“ Für größere Käufe fürs Büro ist sie nicht selbst zuständig, denn im gleichen Gebäude sei die Büroeinrichtung: „Überwiegend machen das die Kollegen“, erklärt Nurcan Kaya.

Arbeitsalltag mit Kundenkontakt in Siegen

Um wie viel Uhr sie anfängt, unterscheidet sich. In Absprache sei ein Start zwischen acht und zehn Uhr möglich. So unterschiedlich ihre Tage seien, zunächst beginnen sie gleich: „Alles hier einrichten, damit der Verkauf starten kann“, berichtet sie. Danach werde die Aufgabenverteilung für den Tag endgültig festgelegt. Sie selbst wechsle als „rotierende Person“ die Aufgaben: „Ich gucke dann, wo Bedarf ist und setze mich dorthin.“

Nurcan Kaya leitet den Einzelhandel des Siegener Unternehmens Hees Bürowelt und ist auch stellvertretende Leitung der Zentrale. Foto: Antonia Flieder / WP

Dabei habe sie auch viel Kundenkontakt: „Von Jung bis Alt haben wir alles hier“, sagt sie. Während die älteren Menschen sich mehr für Kalender oder Druckerpapier interessieren, würden Jüngere eher nach Geschenkartikel suchen.

„Wir haben gut gelaunte und schlecht gelaunte Kunden. Aber mit Freundlichkeit kriegt man alle rum.“ Mit einem Lächeln fügt sie hinzu: „Wir bieten dann Gummibärchen oder eine Tasse Kaffee an.“ Denn wichtig sei ihr vor allem, dass sich die Kunden und Kundinnen gut aufgehoben fühlen. Ein reiner Büro-Job sei für sie keine Option.

Unternehmenspass: Hees Bürowelt Mitarbeiterzahl: 400

Standorte: 9

Branche: Arbeitswelt/Büro

Tarif: Nein

Arbeitszeit: 40h-Woche

Arbeitsplatz: Mobiles Arbeiten, hochmoderne Ausstattung

Kooperationen: Corporate Benefits Germany

Benefits: Teamevents, Bike-Leasing, Geburtstagsurlaub, Rabatt im HEES-Shop

Weiterbildung: hauseigene HEES-Akademie

Weitere Besonderheiten: Programm „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“

