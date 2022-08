Siegen. Die Temperaturen steigen, viele wünschen sich eine Erfrischung: Wir kennen die besten Eisdielen in Siegen und Umgebung.

Die warmen Sommermonate stehen vor der Tür. Das Wetter macht Lust auf eine Kugel Eis. Wir haben einige Eisdielen und Cafés im Siegerland zusammengefasst, die einen Besuch wert sind. Viele bieten neben den Klassikern Schokolade, Vanille und Stracciatella auch etwas ausgefallenere Sorte wie Mango-Chili, Geröstete Mandel oder Amadeus an. Es handelt sich hierbei um Tipps aus der Redaktion (kein Anspruch auf Vollständigkeit) – weitere Tipps und Vorschläge sind willkommen.

Eiscafé Cortina in Hilchenbach: Familienbetrieb seit vielen Jahren

Das Eiscafé Cortina in Hilchenbach-Dahlbruch ist für viele eine echte Institution im Siegerland. Der mittlerweile in der dritten Generation geführte Familienbetrieb bietet neben den klassisches Eissorten Vanille, Joghurt und Amarena auch Besonderheiten wie Alpen-Karamell oder Geröstete Mandel an. Die Frucht-Sorten sind zudem alle vegan. Das Angebot wechselt aber saisonal. Auch selbst gemachte Eistorten gibt es im Eiscafé Cortina.

Adresse: Müsenerstr. 5, Hilchenbach-Dahlbruch

Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 20 Uhr

Preis pro Kugel: 1,20 Euro

Die Eismanufaktur Eis Erfeld: Täglich frisches Eis

Die Eismanufaktur Eis Erfeld stellt ihr Eis nach eigenen Angaben nach „authentischen italienischen Traditionsrezepten“ her. Besonderheiten auf der Speisekarte sind unter anderem Fior die Latte (Sahneeis), Raffaello, Tartufo, Butterkeks und Kinderschokolade.

Adresse: Eiserfelderstraße 460, Siegen

Öffnungszeiten: montags bis freitags 9.30 bis 20.30 Uhr, sonn- und feiertags 10.30 bis 20.30 Uhr

Preis pro Kugel: 1,50 Euro

Ajeti Eiscafé in Kreuztal: Hier gibt’s auch Kekse aus der Manufaktur

Das Ajeti Eiscafé in Kreuztal am Marktplatz hat nicht nur viele verschiedene Eissorten im Angebot, sondern bietet neben Waffeln und Kuchen zum Kaffee auch selbst gebackene Kekse aus der eigenen Keksfabrikan. Auch Frühstück gibt es hier – das Ajeti ist also ein echter Allrounder. Draußen kann man außerdem schön sitzen.

Adresse: Marburger Straße 6, Kreuztal

Öffnungszeiten: montags und donnerstags 8 bis 19 Uhr, dienstags, mittwochs und am Wochenende 9 bis 19 Uhr und freitags 9 bis 21 Uhr

Preis pro Kugel: 1,20 Euro

Im Eiscafé Ajeti am Kreuztaler Rathaus gibt es besonders leckeres Eis. Foto: Dominik Brendel / WP

Eiscafé Belluno: Neueröffnung in Netphen bietet besonderes Eis an

Das Eiscafé Belluno hat erst Anfang in April in Netphen eröffnet, nachdem die Inhaber ihr Eiscafé an der Ahr durch das Hochwasser im Juli 2021 verloren haben. Neben Klassikern auf der Karte soll es immer wieder auch Überraschungen geben – zum Beispiel „Amadeus“ in Anlehnung an die Mozartpraline oder „Cheesecake mit Preiselbeere“. Bis zu 36 verschiedene Sorten soll es im Sommer geben.

Adresse: Neumarkt 18, Netphen

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 21 Uhr

Eiscafés in Siegen und Umgebung: Das Eiscafè Belluno in Netphen hat neu eröffnet. Foto: Ina Carolin Lisiewicz / WP

Rosso Arancio Siegen: Längst kein Geheimtipp mehr

Die Eisdiele in der City-Galerie dürfte wohl jeder Siegener kennen – ein Geheimtipp ist das Rosso Arancio also längst nicht mehr. Die Qualität ist trotzdem gut. Im Angebot gibt’s die Klassiker wie Vanille, Schoko oder Joghurt, aber auch Snickers oder Melone. Das Angebot wechselt immer wieder.

Adresse: Obergeschoss City Galerie, Am Bahnhof 40

Öffnungszeiten: montags bis samstags 8.30 bis 20 Uhr, Sonn- und Feiertags 11 bis 19 Uhr

Preis pro Kugel: 1,40 Euro

Eiscafé Naschwerk Siegen: Hier gibt es kreative Eissorten

Haben Sie schon einmal Mango-Chili-Eis probiert? Wer auf der Suche nach ausgefalleneren Eissorten ist, der ist im Naschwerk Siegen genau richtig. Auch hier wird das Eis in eigener Produktion hergestellt, immer wieder finden auch kreative Sorten ihren Weg auf die Speisekarte.

Adresse: Am Bahnhof 17 (Sieg-Carré)

Öffnungszeiten: montags bis freitags 11 bis 18 Uhr, samstags 11 bis 19 Uhr

Preis pro Kugel: 1,50 Euro

Wilnsdorf Valeo

Mitten im Herzen von Wilnsdorf liegt „Valeo. Die Eismacher“. In den sozialen Netzwerken informieren die Betreiber über das immer wechselnde Eis-Angebot. Es gibt Sorten wie „Kefir-Eis“ oder „Raffaelo“.

Adresse: Marktplatz 7, Wilnsdorf

Öffnungszeiten: montags bis freitags 9.30 bis 20.30 Uhr, sonn- und feiertags 10.30 bis 20.30 Uhr

