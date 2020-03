Siegen-Eiserfeld: 85-Jähriger fährt in Linkskurve geradeaus

Eiserfeld. Unfall am Dienstagabend in Siegen: Der Fahrer und seine 84-jährige Beifahrerin werden verletzt. Das Auto kommt erst im Wald zum Stillstand.

Verletzungen erlitten am Dienstagabend ein 85-jähriger Autofahrer und seine 84-jährige Frau bei einem Unfall auf der Freiengründer Straße.

Das Paar war mit seinem Pkw gegen 21 Uhr von Eiserfeld in Richtung Neunkirchen unterwegs. In einer Linkskurve fuhr der Mann – so der derzeitige Sachstand – aus ungeklärten Gründen geradeaus in den Wald. Nach etwa 15 Metern blieb der Wagen schräg in einem Graben liegen.

Verletzte werden in Siegener Krankenhaus gebracht

Vorbeikommende Autofahrer holten das Ehepaar aus dem Fahrzeug und alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Die Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

