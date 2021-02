Starker Eisregen und Glätte machen den Bussen zu schaffen wie hier die R16 in Irmgarteichen.

Glättegefahr Eisregen in Siegen: VWS-Busse bedienen Bergstrecken nicht

Siegerland. Die Busse der VWS fahren in Siegen und Umgebung wieder – außer auf den Bergstrecken. In den Tallagen kommt es wegen Glätte zu Verspätungen.

Wegen Eisregens und Glätte am Wochenende haben die Verkehrsbetriebe Westfalen Süd (VWS) ab Samstagnachmittag, 6. Februar, zeitweise vorsorglich den Fahrbetrieb eingestellt. Am Sonntagmorgen konnte der Verkehr laut Fahrplan wieder bedient werden, allerdings kam es inbesondere auf den Bergstrecken wegen glatter Straßen noch zu Einschränkungen.

Wegen anhaltenden Regens bei gleichzeitig niedrigen Temperaturen im Bereich Olpe können die Linien R51 (Olpe-Siegen) und R 53 (Siegen-Olpe) nicht bedient werden, so die VWS. In der Stadt Siegen fahren die Busse auf den Bergstrecken nach wie vor nicht. In den Tallagen werde weiter gefahren, es sei aber mit Verspätungen zu rechnen.

