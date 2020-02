Emil Brandqvist Trio begeistert in Kreuztals Weißer Villa

Wie Glasperlen schleichen sich die ersten Töne des Bechstein-Flügels in den sehr gut gefüllten Konzertraum der Weißen Villa, die Kulturstube Kreuztals. Begleitet von einem Musiker, über den man sich zu sagen scheut, er spiele Schlagzeug.

Denn er streichelt mit seinen Besen die Instrumente eher und erzeugt so einen perkussiven Klangteppich. Zumindest am Anfang. Genauso sorgsam geht der Dritte im Bunde mit den Saiten seines Basses um. Gemeinsam schaffen sie Harmonie pur. Für das sachverständige Publikum – die Autokennzeichen verraten, dass viele von weither gekommen sind - zum Augenschließen schön und zum Genießen.

Das Emil Brandquist Trio gibt sich an diesem Abend die Ehre. Und das ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Tuomas A. Turunen ist ein preisgekrönter finnischer Jazzpianist, der schwedische Kontrabassspieler Max Thornberg ein gefragter Mann in vielen skandinavischen Jazz-Formationen. Namensgeber und rhythmische Seele des Ensembles ist Schlagzeuger Emil Brandqvist, der auch als Komponist erfolgreich ist. Viele der Stücke des Abends entstammen seiner Feder. Es sind Klanggemälde, mal impressionistisch und poetisch, mal expressiv und eruptiv. Denn einer romantischen Melodie folgt meist ein wilder Tastentanz des Pianisten, dessen Fingerbewegungen der gebannte Zuschauer kaum folgen kann. Übrigens: Die Kreuztaler hören Stücke der neue CD, die offiziell erst in 14 Tagen erscheint.

Ganz eigener Sound

Die klassischen Jazz-Rhythmen wie Swing, Blues oder Bebop haben sie nicht im Angebot. Gerade die oft vertrackt schwierigen rhythmischen Finessen sind es, die für die Höhepunkte des Abends sorgen. Und auch andere typische, manchmal jedoch ermüdende Abläufe von Jazz-Konzerten findet man bei den Skandinaviern nicht: Dass jeder Musiker meint, ständig auch seine Improvisationskunst beweisen zu müssen. Die Stärke des Emil Brandqvist-Trios ist klangliche Geschlossenheit. Dass alle auch herausragende Solisten sind, die gemeinsam einen ganz eigenen Jazz-Sound entwickelt haben, hören die begeisterten Jazz-Freunde in der Weißen Villa ohnehin.

So skandinavisch wie die Künstler sind auch ihre musikalischen Themen: Beschreibungen der Natur, Bewegungen von Staren oder Schmetterlingen und einmal auch das besondere Licht des Nordens: „When The Light Shines Through“. Ob sie damit den kurzen, aber intensiven Sommer oder das seltene Polarlicht im Winter gemeint haben? Die Antwort bleibt, wie bei anderen Titeln des Abends auch, der Phantasie der Zuhörer überlassen. Die erfreuen sich an den ebenso filigranen wie schlichten Klangmalereien in nordischer Melancholie genauso wie an den kraftvollen, vorwärts stürmenden Momenten ihrer Jazz-Kunst.

Und auch eine andere besondere Gabe des Emil Brandqvist Trios teilt sich dem Publikum mit: Ohne große Gesten und nur mit den Augen kommunizierend dennoch eine unschlagbar homogene musikalische Einheit zu sein.

