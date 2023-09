Endgültiges Aus: Landhaus Wildfein in Wilnsdorf schließt

Das Landhaus Wildfein in Wilnsdorf-Oberdielfen macht zu.

Oberdielfen. In den vergangenen Wochen war das Landhaus Wildfein bereits wegen eines „technischen Defekts“ geschlossen. Nun schließt es endgültig. Die Gründe:

Das Landhaus Wildfein in Oberdielfen wird schließen. Auf dem Instagram-Account des Restaurants hieß es am Freitag in einer „Story“: „Wir haben uns dazu entschlossen, das Wildfein zu schließen, da wir uns gegen nötig gewordene weitere Investitionen entschieden haben.“

Darüber hinaus bedankt sich das Team für sechs Jahre Wildfein. Zudem wird allen Freunden, Gästen und den Mitarbeitern selbst gedankt. „Unser Küchenchef und Teile des Wildfein-Teams sind ab dem 5. September im ‘Restaurant Blauer Pfau’ weiter für euch da“, heißt es weiter.

Für das Landhaus Wildfein wurde im August 2022 ein Insolvenzverfahren eingeleitet (wir berichteten). Für Probleme sorgte unter anderem die Corona-Pandemie. Im Frühjahr diesen Jahres hieß es, dass Landhaus habe das Insolvenzverfahren abgeschlossen.

Am 16. August teilte das Restaurant auf seinem Instagram-Account mit: „Aufgrund eines technischen Defekts bleibt das Restaurant bis auf Weiteres geschlossen.“ Auch auf einem Schild neben der Eingangstüre wurde die Kundinnen und Kunden darüber informiert. Lediglich eine Beleuchtung über der Eingangstüre des Lokals brannte Tag und Nacht.

Das Landhaus Wildfein in Wilnsdorf-Oberdielfen machte bereits vor rund zwei Wochen auf einen technischen Effekt im Restaurant aufmerksam. Foto: Jürgen Schade

Bei Siegerländern, insbesondere Wilnsdorfern, war das Landhaus beliebt. Auch bei Google und in den sozialen Medien hat das Restaurant sehr gute Bewertungen. Bekannt ist das Wildfein, wie der Name schon nahelegt, für Wildgerichte.

