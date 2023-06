Ferndorf. Böse Überraschung für Christian Rump aus Kreuztal: Unbekannte montieren in der Nacht alle vier Räder von seinem BMW ab und bocken den Wagen auf.

„Gut, dass wir heute nicht in den Urlaub fahren wollten“, sagt Christian Rump. Kurz nach halb 8 am Freitagmorgen, 26. Mai, kann er wieder lachen. Das war gegen 6 Uhr noch anders: Da bekam er von einem Bekannten ein Foto zugeschickt: Darauf war sein BMW 540 zu sehen – ohne Räder. Die waren offensichtlich in der Nacht geklaut worden.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Das Auto war auf der Zitzenbachstraße in Ferndorf geparkt, als der oder die unbekannten Täter in der Nacht Felgen und Reifen abmontierten. Das Fahrzeug stand am Morgen aufgebockt auf vier passend gesägten Holzblöcken, dahinter noch ein großer Stein, der eigentlich ein Stück weiter an eine Grundstückshecke gehört. Offenbar haben ihn die Täter aus irgendwelchen Gründen an dem BMW positioniert.

Versicherung kommt für Schaden auf: Neue Reifen und Felgen schon bestellt

Christian Rump ruft die Polizei, die nimmt den Vorfall auf und schreibt eine Anzeige wegen Diebstahls. Weitere Vorfälle dieser Art gab es im Raum Kreuztal nicht, so die Polizei auf Nachfrage. Vor einigen Jahren waren von einem teuren BMW, der im Sanddornweg stand, Lenkrad und andere Teile gestohlen worden. Ob es die Täter gezielt auf Christian Rumps BMW abgesehen hatten, ist fraglich. Der Wagen steht in einem ruhigen Wohngebiet. Mitbekommen vom Räderklau hat niemand etwas, auch die Nachbarn nicht, die mit offenem Fenster geschlafen hätten.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Den Schaden hat Rump zu seinem Glück nur für kurze Zeit: „Ich habe mit meiner Versicherung gesprochen und schon neue Reifen und Felgen bestellt“, sagt der 42-Jährige.

Die Täter gingen offenbar leise und gründlich vor: Der BMW ist auf passend gesägten Holzstücken aufgebockt. Foto: Kai Osthoff

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland