Erfolgreiche Premiere 2014

Die erste „Siegener Nacht der Musik“ war 2014. Anlass war der Bundeswettbewerb der Laienorchester: Dabei gaben diverse Gruppen über die Innenstadt verteilt Kostproben ihres Könnens.

Das Format kam so gut an, dass die Stadt eine feste jährliche Veranstaltung daraus machte.

Nach wie vor sind eine große Bandbreite an Genres und eine hohe Zahl an Mitwirkenden zentrale Säule des Konzepts, um dem Publikum ein höchstmögliches Maß an Abwechslung zu bieten.

Die Ensembles können sich dabei natürlich auch vorstellen, um neue Mitglieder zu begeistern.