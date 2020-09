Wahl Kommunalwahl 2020 in Siegen: Alle Ergebnisse auf einen Blick

Siegen. In Siegen wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. Hier gibt es die Ergebnisse.

In insgesamt 29 Wahllokalen und per Briefwahl konnte in Siegen die Stimme abgegeben werden. Gewählt wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister. Wir zeigen die aktuellen Ergebnisse im Überblick:

Fünf Bürgermeisterkandidaten haben sich gefunden, die die Interessen der Siegener vertreten wollen: Der amtierende Bürgermeister Steffen Mues, Ingmar Schiltz von der SPD, der Grüne Michael Groß, Melanie Becker von den Linken und Henning Zoz für die AfD. So sieht das Ergebnis aus:

Bürgermeisterwahl Steffen Mues (CDU) 57.58 % Ingmar Schiltz (SPD) 16.47 % Michael Groß (Grüne) 13.64 % Melanie Becker (Linke) 4.66 % Henning Zoz (AfD) 7.65 %

In der Universitätsstadt sind CDU, SPD, FDP, Grüne, UWG, AfD, Die Linke und Volt Siegen-Wittgenstein auf Parteiebene angetreten. So haben die Bürgerinnen und Bürger abgestimmt:

Ratswahl CDU 31.26 % - 3.3% SPD 21.70 % - 7.1% FDP 6.27 % + 0.3% Grüne 16.95 % + 5.4% UWG 8.02 % - 0.2% AfD 7.27 % + 2.4% Die Linke 5.06 % - 1.0% Volt Si.-Wi. 3.00 % + 3.0% Sonstige 0,47% n.a

Für das Amt des Landrats standen Andreas Müller (SPD), Arne Fries (CDU) und Laura Kraft (Grüne) zur Wahl. So sieht das Ergebnis aus:

Landratswahl Andreas Müller (SPD) 50.03 % Arne Fries (CDU) 33.68 % Laura Kraft 16.29 %

Für den Kreistag in Siegen-Wittgenstein sind CDU, SPD, FDP, Grüne, UWG, Linke und AfD angetreten. So haben die Wählerinnen und Wähler entschieden:

Kreistagswahl CDU 30.25 % SPD 24.20 % FDP 7.25 % Grüne 19.06 % UWG 6.20 % Linke 5.56 % AfD 7.49 %

Erstmalig wurde auch der Integrationsrat in Siegen gewählt.

Integrationsratswahl Alevitische Gemeinde und Kulturzentrum Siegen 13,27 % Einzelbewerberin Natalia Neumann 23,42 % Internationale Liste 28,72 % Interkulturelles Siegen 25,60 % Einzelbewerber Hawa Kaminski 5,82 % Einzelbewerber Gurdreep Singh 1,80 % Einzelbewerber Adnan Öcal 1,37 %

