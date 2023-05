Erste Adresse für Geflüchtete

Burbach. In den vergangenen Jahren sind immer mehr Menschen nach Deutschland gekommen, die in ihrer Heimat vor Hunger, Krieg oder politischer Verfolgung geflohen sind. Bund und Länder haben zahlreiche Maßnahmen und Förderprogramme aufgelegt, um diesen Menschen zu helfen. Vor Ort sind es vor allem die Kommunen, also die Städte und Gemeinden, die gemeinsam mit Jobcentern, sozialen Einrichtungen, den Kirchen und einem engagierten Ehrenamt diese Hilfen umsetzen und somit aktiv bei der Integration in Deutschland helfen.

Land bezahlt 14 Case Manager in Siegen-Wittgenstein

Trotz Standardverfahren ist die tatsächliche Integration in einer fremden Gesellschaft ein ganz individueller Prozess. Jede Migrationsbiografie ist anders, jede geflüchtete Person hat andere Ängste, Bedürfnisse und Erwartungen. Gerade Menschen, denen es schwerfällt, sich in der Fremde zurecht zu finden, bedürfen besonderer Aufmerksamkeit, intensiver Begleitung und auch kompetenter Beratung. Die Gemeinde Burbach hat sich zur Unterstützung dieser Menschen nun personell verstärkt und eine Case Managerin für den Bereich Integration eingestellt.

Die Stelle wird durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Innerhalb des Kreises Siegen-Wittgenstein wurden bei den Kommunen insgesamt 14 solcher Stellen neu eingerichtet und besetzt. Zwischen Mai und August dieses Jahres werden sie berufsbegleitend zu sogenannten Case Managern qualifiziert. Mit Verena Affronti konnte die Gemeinde Burbach eine engagierte Mitarbeiterin gewinnen, die bereits berufliche Erfahrungen im Bereich Sozialarbeit und Integrationshilfe aufweist. Die 45-Jährige hat einen Master in Sozialer Arbeit und arbeitete unter anderem in der Gemeinde Reichshof, wo sie mit den Themen Asyl und Integration betraut war.

Persönliche Begleitung von Geflüchteten

„Inhaltlich verlangt die Stelle das, was ich vorher gemacht habe“, sieht sich die dreifache Mutter der Aufgabe gewachsen. Trotz ihrer Vorerfahrung ist die Qualifikation zur Case Managerin obligatorisch, auch weil die persönliche Begleitung von Geflüchteten ein hohes Maß an Kompetenz erfordert. Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS), Traumata, Analphabetismus, Alkohol- und Drogenprobleme, häusliche Verwahrlosung und Depressionen sind keine seltenen Erscheinungen bei der zu betreuenden Klientel. Auf diese Herausforderungen werden die Case Manager im Kreis gezielt vorbereitet.

„Die Schaffung dieser Stellen ist eine ganz, ganz große Chance, Hürden abzubauen und komplizierte Wege zu verkürzen und somit viel schneller und richtig helfen zu können“, ist Verena Affronti von ihrer Aufgabe überzeugt. Die Case Manager werden sich regelmäßig untereinander austauschen und ein enges Netzwerk aufbauen, um in Kooperation mit weiteren Fachstellen für jeden „Fall“ die individuell beste Lösung zu finden. Eine Herausforderung werde es zudem sein, diejenigen Fälle zu identifizieren, die eine solche intensive Betreuung benötigen. Die „Neue“ im Team wird aber nicht nur Case-Fälle bearbeiten, sondern die Kolleginnen und Kollegen auch in der „normalen“ Sozialarbeit unterstützen.

Angebot Ihr Büro hat Verena Affronti im Familienbüro in der Römerpassage, Nassauische Straße 8, eingerichtet. Dort steht ihre Tür zu den öffentlichen Bürozeiten am Dienstag von 10 bis 12 Uhr und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr offen; darüber hinaus können individuelle Termine zu anderen Zeiten vereinbart werden. Außerdem möchte Verena Affronti feste Sprechzeiten in verschiedenen Unterkünften anbieten. Hausbesuche werden ebenfalls angeboten und werden sehr gerne in Anspruch genommen.

Starkes Ehrenamt in Burbach

Verena Affronti hatte zwei weitere Stellenzusagen, hat sich aber ganz bewusst für Burbach entschieden: „Neben den guten vorhandenen Strukturen innerhalb der Verwaltung war ich vor allem vom Engagement des Ehrenamts hier begeistert“, nennt sie einen wesentlichen Grund für ihre Entscheidung. Die Aussicht, mit motivierten Bürgerinnen und Bürgern das Klima des Willkommens weiterzuentwickeln und zu etablieren und im Schulterschluss mit dem Ehrenamt aktive Unterstützung bei der Integration anzubieten, hat sie überzeugt.

