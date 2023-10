Hilchenbach. Das neue Kultur- und Sozialcafé und Bücher buy Eva, die Buchhandlung am neu gestalteten Marktplatz, machen ein neues Angebot in Hilchenbach.

Mit der ersten regionalen Buchmesse „Südwestfalen liest“ vom 17. bis zum 26. Oktober schlägt das Sozial- und Kulturcafé Herzstück ein neues Kapitel seiner noch jungen Geschichte auf. Ging es bislang vor allem darum, Gäste aus Stadt und Region mit Selbstgebackenem sowie Kaffee, Tee oder einer Apfelschorle aus der Produktion von Keppels Früchtchen zu verwöhnen, so lädt der Verein in Kooperation mit dem Buchhandel bücher buy eva nun dazu ein, sich mit unterhaltsamen Geschichten und Gedichten aus den Schreibwerkstätten unserer Region verwöhnen zu lassen.

Nächster Schritt könnte ein Literarischer Salon sein

„Auch die Liebe zum Buch geht durch den Magen“, sagt Buchhändlerin Eva-Maria Graß, die den Autorinnen und Autoren unserer heimischen Region schon seit vielen Jahren ein Forum bietet: „Mit dem Café Herzstück kommt nun eine weitere Bühne hinzu, die wir gemeinsam zur Förderung der regionalen Literaturszene auf- und ausbauen wollen. Vielleicht steht am Ende ein literarischer Salon, in dem Schreib- und Lesefreundinnen und -freunde sich treffen, Geschriebenes vorstellen, sich darüber austauschen, selber zur Feder greifen und andere zum Schreiben und Lesen anstiften. Denn das Buch ist nach wie vor ein Kulturträger von herausragender Bedeutung“, weiß die Buchhändlerin am soeben neu gestalteten historischen Marktplatz in Hilchenbach.

Programm Dienstag, 17. Oktober: Mimi Heeger: Lesung aus: „Pixton Love“ romantische Liebesgeschichte Mittwoch, 18. Oktober: Matthias Wabner: Lesung aus „Weiter so“ , Lyrik und Kurzgeschichten Donnerstag, 19. Oktober: Steffen Ziegler: Lesung aus „Keltenkind“ Freitag, 20. Oktober: Ralf Strackbein: Lesung aus „Tristan Irle – Der Heimatverein“ Samstag, 21. Oktober: Gwendith erzählt fantastische Geschichten aus der Truhe Sonntag, 22. Oktober: Uwe von Seltmann: „Eine literarisch-musikalische Reise durch die Ukraine“ Mittwoch, 25. Oktober: Anette Schäfer: Lesung aus dem Siegerlandkrimi „Entzweit“ Donnerstag, 26. Oktober: Olaf N. Schwanke: Lyrik und Buchvorstellung mit Gespräch Beginn ist jeweils um 19 Uhr

Acht Leseabende im Café Herzstück

Parallel zur traditionellen Frankfurter Buchmesse lädt Eva-Maria Graß zusammen mit dem Café Herzstück zu insgesamt acht Leseabenden ein: „Wir freuen uns, dass wir einen weiten literarischen Fächer aufspannen können, in dem die romantische Liebe Platz findet und die hohe Kunst der Lyrik, der aufregende Krimi und die literarische Reise, die freie Erzählung und der Einblick in die Werkstätten der Schreibenden“, fasst Eva-Maria Graß die von ihr federführend unternommene Programmgestaltung zusammen: „Wir haben vor Ort in Siegen-Wittgenstein und in ganz Südwestfalen eine überaus bunte und anspruchsvolle Autorenszene, die es verdient, dass sich die Scheinwerfer der interessierten Öffentlichkeit immer wieder darauf richten. Natürlich verstehen wir uns nicht in Konkurrenz zur Frankfurter Buchmesse, wohl aber als ein regionales Pendant. Denn nicht nur in den Metropolen der Welt wird geschrieben und gelesen, sondern genauso in den Schreibstuben und Lesesälen bei uns um die Ecke, und das oft so konkret und anschaulich, dass die Zuhörenden glauben, selbst Mitspieler der soeben gehörten Geschichte zu sein.“

Susanne Rüsing, die zweite Vorsitzende des Trägervereins des Sozial- und Kulturcafés, macht auf das abendliche Rahmenprogramm aufmerksam: „Wie immer bei uns wird es auch zu den jetzigen Leseabenden wohlschmeckendes und selbst gefertigtes Gebäck sowie bei Gefallen ein Glas Wein oder Sekt neben den üblicherweise angebotenen Getränken geben. Sich wohlfühlen und gut unterhalten, ist unser Ziel. Das gilt natürlich auch und gerade für ‘Südwestfalen liest‘.

Unterstützung von Bürgerverein, Sparkasse und Land

Dr. Peter Neuhaus, Vereins-Geschäftsführer, betont, dass auch ‘Südwestfalen liest‘ seinen Preis hat: „Wir bringen unsere Wertschätzung für die Arbeit an der Literatur im Rahmen unserer Möglichkeiten auch durch ein Honorar zum Ausdruck. Die dazu nötigen Mittel sind uns in großzügigem Maße von der Sparkasse Siegen, dem Bürgerverein Hilchenbach und dem Heimatministerium NRW zur Verfügung gestellt worden. Dafür möchten wir uns im Namen aller Freundinnen und Freunde des Buches herzlich bedanken.“

Aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung stehenenden Sitzplätze ist eine Voranmeldung unter info@buecherbuyeva.de oder telefonisch unter 015114927648 erforderlich. Eintritt: 8 Euro (Studierende und SchülerInnen 5 Euro)

