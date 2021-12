Erster Intercity ab Siegen – ein Fest für Bahn-Fans

Siegen. Um mit dem ersten Intercity fahren zu können, der in Siegen eingesetzt wird, stehen echte Bahn-Fans am Sonntagmorgen früh auf.

Sonntagmorgen, kurz vor 9 Uhr, Hauptbahnhof Siegen, Gleis 4. Eigentlich ein recht ungemütlicher Morgen. Es regnet, es ist grau, nur wenige Menschen treiben sich in der Siegener Innenstadt herum. Einige Zugreisende warten auf ihre Verbindungen. Der IC 2225 rollt langsam in den Bahnhof ein. Die Herzen von Simon Speck, Markus Bernath und Lucas Coudsi schlagen höher.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die erste Fahrt als Geburtstagsgeschenk

Ein Gefühl von Aufregung und Glück steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Die Freunde fotografieren sich gegenseitig vor dem weißen Zug. „Andere bekommen zum Geburtstag eine Modelleisenbahn geschenkt. Bei mir ist es eine Fahrt mit einem IC-Zug“, freut sich Simon Speck aus Fellerdilln, einem nördlichen Stadtteil von Haiger im Mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis. Am Mittwoch feiert er seinen 39. Geburtstag.

Der erste Intercity startet in Siegen. Simon Speck ist mit Freuden für den historischen Moment extra aus Fellerdilln angereist. Foto: Kai Osthoff

Er und seine Freunde werden immer aufgeregter, da es in wenigen Minuten losgeht. Für Markus Bernath ist es nicht die erste Fahrt mit einem IC, denn der 25-jährige arbeitet selbst bei der Bahn. Doch jetzt, wo es von Siegen die erste Fahrt ist, hat er sich extra am Sonntagmorgen den Wecker auf 7 Uhr gestellt und ist von Gießen nach Siegen gefahren. Nachdem alle Fotos gemacht worden sind, steigen die Freunde ein. Dann gibt es von einer Bahnangestellten ein rotes Signal.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Neuer Intercity kommt – Tickets ab nächster Woche+++

Nach Dortmund geht es vorerst mit dem Bus

Das hat Siegrid Zscherneck durch das offene Fenster am Führerstand erkannt. Die Gruppenleiterin, wie es auf ihrer Visitenkarte steht, sagt freundlich „Tschüss“ und schließt das Fenster des Steuerwagens. Pünktlich um 9.04 Uhr fährt der IC 2225 von Gleis 4 ab – der erste überhaupt in der Siegener Stadtgeschichte. Mit dem ersten Halt in 23 Minuten in Dillenburg. Ziel ist Frankfurt.

Der erste Intercity startet in Siegen. Foto: Kai Osthoff

Wer nach Dortmund will, muss vorerst zurück zum ZOB vor den Bahnhof gehen: Dort steht der Ersatzbus, denn die Ruhr-Sieg-Strecke wird nun erst am 20. Dezember wieder freigegeben. Die Fahrtzeit ist mit drei Stunden und zehn Minuten angegeben – die A 45 ist bekanntlich bei Lüdenscheid auf Monate gesperrt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland