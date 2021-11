Erster Schnee: Unfall auf A45-Brücke bei Wilnsdorf

Wilnsdorf. Auf glattem Schneematsch ist eine 22-jährige Autofahrerin auf der A45 bei Wilnsdorf ins Rutschen geraten. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 45 zwischen Wilnsdorf und Haiger-Burbach sind am Freitagabend Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gerufen worden. Nach ersten Informationen sollten mehrere Fahrzeuge beteiligt und möglicherweise auch noch Personen eingeklemmt sein. Das bewahrheitete sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht.

Zwei Autos waren in den Unfall beteiligt. Wie die Autobahnpolizei erklärte, war eine 22-Jährige mit einem Mercedes in Richtung Frankfurt unterwegs gewesen. Auf der Talbrücke „Landeskroner Weiher" hatte sie aus bislang auf dem mittleren der drei Fahrstreifen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Wagen prallte erst gegen Leitplanke, dann gegen Seat Ibiza

Nicht auszuschließen sei, dass frischer Schneematsch mit einer der Ursachen war, warum die junge Frau ins Rutschen kam und in die Mittelleitplanke prallte. Von dort wurde das Auto zurückgeschleudert und drehte sich auf der Autobahn. Am Ende prallte sie noch in die rechte Schutzplanke und in einen Seat Ibiza. Dessen 30-jährige Fahrerin sowie die Unfallverursacherin blieben bei dem Unfall unverletzt. Somit konnte auch die Feuerwehr nach wenigen Minuten wieder abrücken.

Der Rettungsdienst blieb noch länger vor Ort, damit sich die Frauen aufwärmen konnten. Ein Transport ins Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsarbeiten, wurden zwei Fahrstreifen voll gesperrt. Der Verkehr rollte über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbei. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

