Erster Siegener Xmas-Drive-In für den guten Zweck

Weihnachtsmarkt zum Mitnehmen und für den guten Zweck: Einnahmen werden zu 100 Prozent an die Aktion Lichtblicke gespendet

Siegen. In diesem Jahr fallen die Weihnachtsmärkte aus. Dafür gibt es jetzt die ersten Siegener Xmas-Drive-In. Die kompletten Einnahmen werden gespendet.

Der Duft von gebratenen Würstchen und der Geruch von süßer Zuckerwatte, überall bunte Lichter. Das ist in diesem Jahr leider nicht möglich: Die Weihnachtsmärkte fallen aus.

Peter Köckritz, Inhaber des Imbiss Köckritz, hatte eine Idee: den ersten Siegener „Xmas-Drive-In“ – ein Weihnachtsmarkt zum Durchfahren. Samstag, 5. Dezember, 11 bis 18 Uhr, werden am Leimbachstadion verschiedene Leckereien angeboten, alles wird ins Auto gereicht.

Weihnachtsmarkt mal anders

„Die Leute kommen mit ihren Autos angefahren und geben an einem Schalter ihre Bestellungen ab, wie bei McDonald’s“, sagt Hanna Hafer, Bäckerei Hafer-Back, die direkt bei der Aktion zugesagt hat.

Nachdem die Bestellung aufgegeben ist, erhält der Kunde eine Wertmarke für die jeweilige Köstlichkeit. Jetzt muss er nur zum Stand fahren und seine Bestellung annehmen. Neben Hafer-Back und Köckeritz ist noch der Bosna-Grill dabei.

Drei Siegener Unternehmen beteiligen sich

„Bei uns gibt es eine 250-Gramm-Tüte mit Weihnachtsgebäck“, sagt Hanna Hafer. An jedem Stand wird es immer nur ein Angebot geben. Köckritz bietet eine Currywurst mit Pommes an und der Bosna-Grill Lammfleisch. „Wir hoffen, dass wir mit der Aktion zwischen 7000 und 10.000 Euro einnehmen,“ sagt Hanna Hafer. Für diese ungefähre Schätzung haben sie getestet, wie viele Autos sie in der Zeit bewirten können.

Hafer-Back bietet 250 Gramm Weihnachtsgebäck für fünf Euro an, der Bosna-Grill Lammfleisch-Teller für zehn Euro und Köckritz Currywurst mit Pommes für fünf Euro. Für die jüngeren Beifahrer ist auch der Nikolaus mit dabei. Das alles geschieht für den guten Zweck: Die Einnahmen gehen zu 100 Prozent an die Aktion Lichtblicke , die finanziell benachteiligte Familien, Kinder und Jugendliche in ganz NRW unterstützen. Auch Radio Siegen unterstützt diese besondere Aktion.

