Erstes Opfer der SA: Mit 22 Jahren von den Nazis erschossen

Holzhausen. Der junge Schlosser Siegfried Betz engagierte sich für das Reichsbanner. Die Holzhausener haben ihn nicht vergessen.

Siegfried Betz (SPD) hatte an seinem Elternhaus in Holzhausen die Fahne der Eisernen Front gehisst. Anlass war der Wahlkampf im Juli 1932. „Etwa ein Dutzend SA-Männer versuchten in der Nacht vom Sonntag auf Montag (24./25. Juli) die Fahne zu entwenden. Hierzu legten sie eine Leiter am Wohnhaus der Familie Betz an. Durch den Lärm geweckt, öffnete Siegfried Betz das Fenster. Beim Versuch, die Fahne der Eisernen Front vor deren Beseitigung durch Nazis zu retten, wurde er durch einen Schuss an der Halsschlagader getroffen und schwer verletzt. An der Verletzung verstarb er am 11. August im Krankenhaus in Dillenburg.“

Über die Gewalttat wird in ganz Deutschland berichtet

Mit diesem Eintrag im Gedenkbuch des Aktiven Museums Siegen ist das Verbrechen an dem 22-jährigen Schlosser dokumentiert. Der Siegener Landtagsabgeordnete Fritz Fries hatte die Grabrede gehalten. Viele Zeitungen in ganz Deutschland hatten damals über die Gewalttat in „Holzhausen bei Dillenburg“ berichtet.

Vor fünf Jahren wurde in Holzhausen am Eingang zur Hainstraße von der Dorfgemeinschaft eine Gedenktafel in Gedenken an Siegfried Betz als erstem Opfer der späteren NS-Gewaltherrschaft in der Region angebracht. An ihr versammelten sich zum 90. Jahrestag des Anschlages zahlreiche Bürger aus Holzhausen und darüber hinaus. In seiner Begrüßung zitierte Ulrich Krumm Bundespräsident Frank W. Steinmeier: Es bleibe gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der Opfer zu gedenken und ihre Würde zu bewahren, Gesicht zu zeigen und die Stimme zu erheben, gegen jede Form von Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung.

Worte zum Gedenken spricht Ronja Späth. In Holzhausen erinnert eine Stele an die Gewalttat. Foto: Heimatverein Holzhausen

Gedenktafel auf Stele erinnert an Siegfried Betz

Die Holzhausener Studentin Ronja Späth las Ausschnitte aus der historischen Rede des SPD-Vorsitzende Otto Wels im Reichstag gegen das Ermächtigungsgesetz vor – die vielleicht mutigsten Worte, die je in einem Parlament gesprochen wurden. Zum Schluss der Worte zum Gedenken wurde an einen Ausspruch des verstorbenen italienischen Schriftstellers Primo Levi und Überlebender von Auschwitz erinnert: „Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen. Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben“.

Gedenktafel für Siegfried Betz, dem ersten Opfer des Nationalsozialismus, in seinem Heimatdorf Holzhausen Foto: Heimatverein Holzhausen / WP

Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Volker Gerstner sagte in seinem Redebeitrag: „Wir dürfen die Augen vor der Vergangenheit nicht verschließen.“ Er mahnte ein lebendiges Erinnerungskultur an, „denn das Erinnern ist für unser Leben und unsere Zukunft enorm wertvoll.“ Volker Gerstner legte zum Abschluss des Gedenkens Blumen an der auf einer Basaltstele angebrachten Gedenktafel ab.

