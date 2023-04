Erwischt: Mit 105 statt 50 km/h durch Krombach gebrettert

Siegerland. Bei Geschwindigkeitskontrollen sind der Polizei viele Temposünder ins Netz gegangen. Die Folgen für einige sind überaus drastisch.

Die Polizei hat am Wochenende im Siegerland gleich mehrfach die Geschwindigkeiten kontrolliert.

Am Freitag, 21. April, postierten sich die Beamten an der Asdorfer Straße in Niederndorf. Erlaubt sind an dieser Stelle 50 km/h. Der Spitzenreiter hatte laut Angaben der Beamten 106 km/h auf dem Tacho. Nach Regelsatz des Bußgeldkatalogs gibt es dafür mindestens zwei Punkte, 480 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot. Zwei weiteren Verkehrsteilnehmern droht ebenfalls ein Fahrverbot.

Mit satten 139 km/h über die Kreuztaler HTS

Am Sonntag, 23. April, maß der Verkehrsdienst auf der HTS in Kreuztal die Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Olpe durch. Vier Autofahrern droht ein Fahrverbot, so die Beamten. Erlaubt waren 80 km/h, der Schnellste war mit 139 km/h unterwegs. Die Folgen: mindestens zwei Punkte, 480 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot.

Eine weitere Geschwindigkeitskontrolle nahm die Polizei auf der Olper Straße in Krombach vor. Bei erlaubten 50 km/h fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit 105 km/h durch den Ort. Dafür gibt es laut Regelsatz des Bußgeldkataloges mindestens zwei Punkte, 560 Euro Bußgeld und zwei Monate Fahrverbot, so die Ordnungshüter.

