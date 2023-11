Kaan-Marienborn. Übel zugerichtet wurden eine junge Frau und ihr Freund spät am Samstagabend in der Weißtalhalle: Die Polizei sucht nun nach den Angreifern.

Zwei unbekannte Männer haben bei der Erzquell-Partynight am späten Samstag, 4. November, ein junges Paar angegriffen und erheblich verletzt. Das teilt die Kreispolizeibehörde am Montag mit.

Die Polizei wurde demnach spät in der Nacht zu Sonntag zu Weißtalhalle nach Kaan-Marienborn gerufen. Den Erkenntnissen der Ordnungshüter zufolge hatte es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben, dabei seien die junge Frau (20) und ihr Freund (19) angegriffen worden, heißt es in der Mitteilung. Sie erlitten demnach nicht unerhebliche Verletzungen: Der Vater der 20-Jährigen schreibt via Facebook, dass der Verdacht auf einen doppelten Kieferbruch besteht; beide seien in der Notaufnahme des Diakonie Klinikums Jung-Stilling gelandet. Die beiden Täter hätten grundlos auf die beiden eingeschlagen und seien dann feige weggerannt.

Polizei Siegen veröffentlicht Täterbeschreibung der Angreifer

Der Polizei liegen Beschreibungen der Verdächtigen vor, die sich mit den Angaben des Vaters deckt: Der eine Mann, etwa 25 Jahre alt, hatte demnach braune, lockige Haare und einen Bart und Tattoos am rechten Arm; der andere, Glatze, war 1,85 bis 1,95 Meter groß und 35 bis 45 Jahre alt.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Kriminalpolizei unter 0271/7099-0 zu wenden.

