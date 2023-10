Bei der Erzquell-Partynight in der Wilnsdorfer Festhalle geht die Post ab.

Festhalle Wilnsdorf Erzquell-Partynight in Wilnsdorf – hier sind die Bilder

Wilnsdorf. Die Partyfreunde in der Wilnsdorfer Festhalle kommen schnell auf Temperatur.

DJ Landy aus Olpe hatte am Samstagabend bei der Erzquell-Partynight in der gut besuchten Festhalle in Wilnsdorf die Besucher fest im Griff.

Nach dem Fassbieranstich und einigen Litern Freibier drehte er die Regler am Mischpult ordentlich auf und spielte tanzbare Musik. Es dauerte nicht lange, da wechselten viele der Partygäste ihren Platz von einem der Stehtische auf die Tanzfläche. Bis die Arme in die Luft flogen und wild getanzt wurde, dauerte es zwar einige Zeit, als die Partyfreunde dann aber auf Temperatur waren, ging es richtig ab. Mit Erzquell-Bier und anderen Getränken ließ es sich in der gut warmen Festhalle bestens aushalten. Veranstalter Marcus Nauroth zeigte sich im Gespräch mit unserer Zeitung um kurz vor Mitternacht sehr zufrieden mit der Erzquell-Partynight.

