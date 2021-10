Arbeitsmarkt Es geht aufwärts: Weniger Arbeitslose in Siegen

Siegen. Die Zahl der Arbeitslosen in Siegen geht weiter zurück. Corona hat die Menschen nicht in die Langzeitarbeitslosigkeit getrieben.

Die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Siegen der Agentur für Arbeit, zu dem die Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe gehören, ist im Oktober gesunken. Insgesamt waren 10.384 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 204 Personen oder 1,9 Prozent weniger. Im Vergleich zum Oktober des Vorjahres sinkt die Zahl der Arbeitslosen um 2.264 Personen bzw. 17,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt 4,4 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 5,3 Prozent (-0,9 Prozentpunkte). Im Kreis Siegen-Wittgenstein selbst waren 7.644 Personen arbeitslos gemeldet, 187 Personen oder 2,4 Prozent weniger als im Vormonat und 1.485 Personen oder. 16,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote im Kreisgebiet beträgt 4,9 Prozent (Oktober 2020: 5,8 Prozent).

Unternehmen in Siegen können Stellen nur schwer besetzen

„Die saisonübliche Herbstbelebung sorgt dafür, dass die Arbeitslosenzahlen in unserer Region weiterhin sinken“, berichtet Daniela Tomczak, Chefin der Agentur für Arbeit Siegen. Der Rückgang fällt in diesem Jahr sogar etwas stärker aus als im langjährigen Durchschnitt. „Erfreulich ist, dass sich die Langzeitarbeitslosigkeit in der Krise nicht verfestigt hat und ebenfalls wieder zurückgeht. Das zeigt, wie aufnahmefähig der Arbeitsmarkt ist. Der Bestand von über 4.000 offenen Arbeitsstellen macht aber auch deutlich, dass die Unternehmen ihre Stellen nur schwer besetzen können.“, erklärt die Arbeitsmarktexpertin.

Jugendarbeitslosigkeit: 918 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Agenturbezirk Siegen unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren dies noch 75 mehr und im gleichen Monat des Vorjahres 444 mehr. Die prozentuale Veränderung beläuft sich auf -7,6 Prozent zum vorherigen Monat oder -32,6 Prozent im Vorjahresvergleich.

Ältere Arbeitslose: Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat gesunken (-15 Personen oder - 0,4 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr sind es 439 Arbeitslose weniger (-10,2 Prozent).) Insgesamt sind 3.882 Menschen ab 50 Jahre in der Arbeitsagentur Siegen von Arbeitslosigkeit betroffen.

Langzeitarbeitslose: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Berichtsmonat gesunken. 4.327 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 81,3 Prozent (3.516 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 63 Langzeitarbeitslose weniger. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Personengruppe um 352 Personen.

Kurzarbeit geht zurück: 37 neue Anträge

Arbeitslosenversicherung: Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurden in diesem Monat 3.918 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 72 Personen oder 1,8 Prozent verringert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Verringerung um 1.993 Personen oder 33,7 Prozent.

Grundsicherung: In der Grundsicherung sind 132 Arbeitslose weniger als im Vormonat und 271 weniger als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis entspricht dies -2,0 Prozent zum Vormonat oder -4,0 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt erhalten 6.466 Personen und damit 62,3 Prozent aller Arbeitslosen Grundsicherung.

Stellenangebote: Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 858 Stellen gemeldet (204 weniger als im Vormonat). Im Bestand befanden sich insgesamt 4.207 offene Stellen, 85 mehr als im Vormonat und 1.338 mehr als im Vorjahresmonat.

Kurzarbeit: Mit aktuellstem Datenstand für September 2021 sind im Agenturbezirk Siegen insgesamt 37 Anzeigen auf Kurzarbeit für rund 1.559 Personen eingegangen. Inzwischen stehen den Agenturen für Arbeit Daten über die tatsächlich erfolgte Kurzarbeit im April 2021 zur Verfügung. In dem Monat lag der Arbeitsausfall für Personen in Kurzarbeit bei durchschnittlich 43,7 Prozent. Im April 2021 haben im Agenturbezirk Siegen insgesamt 1.536 Betriebe für 12.205 Personen Kurzarbeitergeld beantragt. Das waren 2.869 Kurzarbeiter weniger als im Monat zuvor.

