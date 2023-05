Feuerwehr Essen in Klinik-Teeküche zu heiß: Großalarm in Hilchenbach

Hilchenbach. Banale Ursache, riesige Wirkung: Warum am Sonntagabend sogar der Rettungshubschrauber über der Celenus-Klinik in HIlchenbach kreiste.

Angebranntes Essen, diesmal nicht auf dem Herd, sondern in der Mikrowelle: Wenn das in einem Privathaushalt passiert und den Nachbarn auffällt, kommt schon einmal die Feuerwehr. Wenn das Essen aber in einem Krankenhaus qualmt, ist es nicht weit zum Großeinsatz: Zu einem möglichen „Massenanfall von Verletzten“ wurden Feuerwehr, Rettungsdienst, DRK Hilchenbach Malteser Hilfsdienst und die Polizei am Sonntagabend in die Celenus-Klinik gerufen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Rettungsdienst kommt wegen möglichen Rauchgasvergiftungen

Zunächst waren die Feuerwehr Hilchenbach sowie die Drehleiter Dahlbruch wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf der Station E auf der 3. Etage in einer Teeküche Essen in einer Mikrowelle wohl etwas über die Gartemperatur hinaus erhitzt worden war. Das Brandereignis sei klein gewesen, dennoch habe es eine Rauchentwicklung auf der Station gegeben, erklärte Einsatzleiter Karsten Lewitz. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Erkundung vor und brachte am Ende die Mikrowelle vor die Klinik ins Freie. Danach wurde die Etage gelüftet.

Da recht schnell klar war, dass möglicherweise sieben Personen Rauchgase eingeatmet hatten, wurde über die Leitstelle der Feuerwehr das Alarmstichwort „MANV 1“ ausgelöst. „MANV“ steht für „Massenanfall von Verletzten“, in diesem Fall zwischen fünf und zehn Betroffenen. Am Ende waren es sogar 14 Personen, die vom Rettungsdienst und einem Notarzt untersucht wurden. Dabei unterstützten sie auch acht Helfer des DRK-Ortsvereins Hilchenbach. Sie waren mit mehreren Rettungswagen angerückt.

Bereitstellungsraum in der Herrenwiese – Hubschrauber alarmiert

Auf dem Rewe-Parkplatz in der Herrenwiese wurde zunächst ein Bereitstellungsraum eingerichtet, auf dem die zuletzt angerückten Fahrzeuge auf weitere Anweisungen warteten. Da jedoch keiner der Betroffenen Verletzungen durch den Rauch aufwies, musste niemand von ihnen ins Krankenhaus. Stattdessen wurden die Menschen auf der betroffenen Station E auf andere Zimmer verlegt. In Hilchenbach sorgten die vielen Einsatzfahrzeuge und zwischendurch aus die Landung des Rettungshubschraubers Christoph 25 hinter der Klinik für Aufmerksamkeit. Nach und nach konnte zumindest schon einmal die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland