Expert Klein aus Burbach: Einer der Größten in Deutschland

Burbach. Die Siegerländer Elektronik-Fachmarktkette übernimmt weitere Standorte in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Die expert klein GmbH, nach eigenen Angaben größter Mittelständler der Elektronikbranche in Deutschland, übernimmt zum 1. Oktober die AlphaTecc.-Elektrofachmärkte in Losheim am See, St. Wendel, Völklingen und Simmern mit 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, zu der die AlphaTecc.-Elektrofachmärkte gehörten, entschied sich für einen Verkauf, da Fachmärkte im Elektronikbereich innerhalb einer Fachhandelskooperation zukunftssicherer aufgestellt sind.

„Wachstumsstrategie weiter umsetzen“

„Wir sind besonders stolz darauf, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine zukunftssichere Perspektive bei expert klein bieten zu können“, betont Philipp Klein, einer der Geschäftsführer der expert klein GmbH. „Mit der Aufnahme der AlphaTecc.-Elektrofachmärkte in unser Standortnetzwerk werden wir noch wettbewerbsfähiger und können noch mehr Kunden und Kundinnen mit unseren Dienstleistungen erreichen.“ Thomas Jacob, ebenfalls Geschäftsführer der expert klein GmbH, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, den nächsten Expansionsschritt zu gehen und unsere Wachstumsstrategie im serviceorientierten stationären Fachhandel weiter umzusetzen.“

Familienunternehmen in der fünften Generation

Die expert klein GmbH betreibt nun 30 Fachmärkte in fünf Bundesländern mit über 930 Mitarbeitenden und ist damit eines der führenden Einzelhandelsunternehmen in der Region. Das Familienunternehmen ist bereits seit 140 Jahren im Einzelhandel aktiv, davon 90 Jahre im Elektrotechniksegment, und wird von Philipp Klein gemeinsam mit seinen Geschäftsführerkollegen Jens Oerter und Thomas Jacob in fünfter Generation geführt. Die expert SE mit Sitz in Langenhagen ist eine Handelsverbundgruppe für Consumer Electronics, Informationstechnologie, Telekommunikation, Entertainment und Elektrohausgeräte. In der Expert-Handelsverbundsgruppe sind 199 expert-Gesellschafter mit insgesamt 396 Standorten im gesamten Bundesgebiet zusammengeschlossen.

