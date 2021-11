Fahranfänger (18) stirbt bei schwerem Unfall in Netphen

Schwerer Unfall in Netphen-Hainchen

Netphen. Schwerer Unfall auf der L729 in Netphen: Ein 18-Jähriger verlor auf gerader Strecke die Kontrolle, hob ab und prallte gegen mehrere Bäume.

Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am Samstagmittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 729 bei Netphen-Hainchen tödlich verletzt worden.

Laut Polizei war er gegen 14 Uhr aus Richtung Rittershausen in Hessen gekommen und aus ungeklärter Ursache auf der geraden Strecke nach links von der nassen Fahrbahn abgekommen. An einer Böschung hob der Seat ab, flog einige Meter durch die Luft und überschlug sich dabei. Dabei prallte er gegen mehrere Bäume und kam schließlich erheblich beschädigt auf dem Dach zum Liegen.

Fahrer (18) verlor auf gerade Strecke die Kontrolle

Da der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt war, musste ihn die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreien. In Abstimmung mit dem Rettungsdienst wurde eine patientenschonende Rettung durchgeführt. Trotz sofortiger Reanimationsversuche des Rettungsdiensts starb der junge Mann noch an der Unfallstelle.

Neben der technischen Rettung sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Der völlig zerstörte Unfallwagen musste von einem Abschleppunternehmen mit einem Kran geborgen werden. Die L729 war drei Stunden lang voll gesperrt.

