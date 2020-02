Fahrerflucht in Burbach: Frau verletzt, fünf Pkw beschädigt

Burbach. Ein Kleinlaster biegt bei Burbach unvermittelt links ab, eine 38-Jährige muss bremsen: Am Ende sind fünf Autos beschädigt und eine Frau verletzt.

Eine verletzte Frau, fünf beschädigte Autos und ein Sachschaden von circa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Freitag, nach dem der Verursacher floh.

Eine 38-jährige Autofahrerin war gegen 13 Uhr auf der L 531 in Richtung Würgendorf unterwegs, als ihr ein weißer Klein-Lkw entgegenkam. Dessen Fahrer bog nach Polizeiangaben plötzlich nach links ab, um in eine Haltebucht am Straßenrand zu fahren. Die 38-Jährige bremste stark ab, um eine Kollision zu verhindern. Die fünf nachfolgenden Autos bremsten ebenfalls, waren aber am Ende alle in einen Massenauffahrunfall verwickelt, bei dem eine 49-Jährige verletzt wurde und später in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Drei der beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Kleinlaster-Fahrer haut einfach ab

Unbeschädigt blieben lediglich der Pkw der 38-Jährigen – und natürlich der weiße Kleinlaster in der Haltebucht. Dessen Fahrer hatte den Unfall durch sein abruptes Abbiegemanöver zwar laut Polizeibericht „maßgeblich mit verursacht“ und bemerkte die Katastrophe offensichtlich auch – fuhr aber ohne anzuhalten oder sich in irgendeiner Form um das Geschehene zu kümmern wieder auf die Straße und in Richtung Burbach davon. Zeugen merkten sich allerdings das Kennzeichen des Flüchtigen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

