Fahrerflucht Netphen: Unbekannter Mann rammt Auto und türmt

Netphen. Ein Autofahrer ignoriert in Netphen eine rote Ampel, rammt einen anderen Wagen und haut ab. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach einer Fahrerflucht in Netphen am Samstagmorgen, 14. Oktober, hofft die Polizei auf Zeugen.

Eine 19-Jährige war gegen 6.45 Uhr mit ihrem Nissan Micra auf der L 729 in Richtung Deuz unterwegs. Als ihre Ampel grün zeigte, bog sie nach links in die Straße „Am Bernstein“ ab. Ein bislang unbekannter Pkw, der aus der Gegenrichtung kam, bog ebenfalls in diese Straße ab. Dabei missachtete der Fahrer die für ihn rot zeigende Ampel. Es kam zum Zusammenstoß der Autos. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerkannt vom Unfallort. Möglicherweise handelte es sich um einen schwarzen Pkw, schreibt die Polizei. Der Unfallfahrer war männlich und circa 35 Jahre alt.

Hinweise an die Polizei in Kreuztal: 02732/909-0

