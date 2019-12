Fahrradwerkstatt in Dahlbrucher Hauptschule ist gerettet

Die ehrenamtliche Fahrradwerkstatt in der früheren Dahlbrucher Hauptschule bleibt. Dieses Zugeständnis hat der Sozialausschuss am Dienstag der Verwaltung abgerungen. Nur für die – derzeit etwa 20 – Fahrräder selbst soll noch ein anderer Raum gefunden werden. Und: Die Fahrradwerkstatt gilt nun nicht mehr als Projekt der städtischen Flüchtlingsbetreuung.

Die Vorgeschichte

Die Fahrradwerkstatt ist, ebenso wie das Haus ErnA, wie Näh- und Sprachkurse, eine Reaktion auf den starken Zuzug von Geflüchteten in den Jahren 2015 und 2016. Mittlerweile, so die Darstellung der Stadtverwaltung, ist der Bedarf nicht mehr da. Die Notunterkunft, als die die Hauptschule hergerichtet wurde, steht leer. Besucher seien von städtischen Bediensteten in der Fahrradwerkstatt „fast nie“ angetroffen worden.

Die Schließung

„Immer wieder“ habe die Verwaltung „den Herren der Fahrradwerkstatt“ mitgeteilt, dass das Projekt „beendet werden soll“. Versuche, das Angebot an den Hilchenbacher Tisch oder die Klimawelten anzugliedern, liefen ins Leere. Versucht wird nun eine Zusammenarbeit mit den Grundschulen. Zum 4. Dezember verfügte die Verwaltung die Räumung des Lagerraums – „dieser wird dringend benötigt, um die Sportgeräte aus der Turnhalle Dahlbruch während der Bauzeit des Projektes ‘Kultureller Marktplatz’ einzulagern“.

Die Eskalation

Am 6. November fragte Linken-Stadtverordnete Katrin Fey, wer im Rathaus befugt sei, ein ehrenamtliches Projekt wie die Fahrradwerkstatt zu „beenden“. Massiv mahnte sie zuletzt am vorigen Mittwoch im Rat die Beantwortung an, die nun dem Sozialausschuss vorgelegt wurde. Katrin Fey (Linke) nannte die Argumentation der Verwaltung „sehr dünn“. Schließlich koste das Projekt die Stadt nichts, und außer Geflüchteten gebe es auch andere Menschen mit geringem Einkommen, die das Angebot gern nutzen würden. „Warum soll dieses Projekt sterben?“, fragte Karl-Heinz Jungbluth (FDP). Auf dem Hauptschulgelände gebe es genügend Platz, in den Klassenzimmern ebenfalls – einschließlich des mit „Computerschrott“ immer noch eingerichteten Computerraums. Es sei „erschreckend, wie hier mit dem Ehrenamt umgegangen wird“, meinte Tomas Irle (CDU): „Ein Schlag vor die Fresse.“

Stadtrat Udo Hoffmann hielt dagegen: „Ist das Aufgabe der Stadt?“ Immerhin gebe es ein „Spannungsfeld zu privaten Anbietern“. Stellvertretende Fachbereichsleiterin Silvia Schwarzpaul verwies darauf, dass die Hauptschule „immer noch“ Notunterkunft sei („Wir wissen nicht, was kommt“) und die Raumreserven begrenzt seien: Ein Teil der Räume dürfe aus Brandschutzgründen gar nicht mehr genutzt werden.

Siegerland Notunterkunft steht leer 86 Geflüchtete werden derzeit in Hilchenbach nach dem Asylbewerberleistungsgesetz versorgt. Die meisten von ihnen leben in Wohnungen, die der Stadt gehören (11) oder von ihr angemietet wurden (33). Sieben Personen wohnen in der städtischen Gemeinschaftsunterkunft in der Winterbach. Die Notunterkunft in der ehemaligen Hauptschule steht leer. Vier Wohnungen sind als Reserve für neue Zuweisungen frei.

Die Wende

„Jede Antwort macht es nur noch schlimmer“, fand Frank Luschei (Grüne), für Ehrenamtliche sei das ein „fatales Signal“. „Hanebüchen“ nannte Katrin Fey (Linke) die Argumentation der Verwaltung, „ich bin fassungslos, wie empathielos hier gesprochen wird“. „Schlimm“ sei das, „dass das hier so eine negative Richtung nimmt“, sagte Andrea Scholl (UWG). Stadtrat Hoffmann lenkte schließlich ein. Die Fahrradwerkstatt kann im Heizungskeller bleiben – am Schluss gab es Beifall.

