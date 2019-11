Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fakten auf einen Blick

Öffnungszeiten: Donnerstag, 5. Dezember, 16 bis 22 Uhr. Freitag, 6. Dezember, 14 bis 22 Uhr. Samstag, 7. Dezember, 11 bis 22 Uhr und Sonntag, 8. Dezember, 11 bis 19 Uhr.

Händler: Insgesamt stellen 122 Händler aus – im Park und den umliegenden Gebäuden.

Programm: Das viertägige Kulturprogramm findet statt auf der großen Bühne hinter der Weißen Villa. Erstmalig wird es keine zweite Bühne beim Kutscherhaus geben.

Parken: Es gibt einen kostenlosen Shuttle-Service mit dem Hübbelbummler, den der Werbering Kreuztal sponsert. Er fährt von Freitag bis Sonntag, ab dem Bekleidungshaus Adler über eine Haltestelle am Roten Platz bis zum Eingang des Weihnachtsmarktes und weiter bis Eichen (Parkplatz Eichener Hamer) – hin und zurück.

V erkehr: Für die vier Tage besteht ab der Einmündung Marburger Straße über die Straßen Zum Erbstollen, Breslauer Straße bis zur Hagener Straße, Am Park sowie Waldstraße von der Einmündung Hagener Straße bis zur Einmündung Breslauer Straße ein absolutes Halteverbot. Die Waldstraße (Bereich Einmündung Hagener Straße bis Einmündung Breslauer Straße) wird eine Einbahnstraße. Der Parkplatz Am Park ist ausschließlich für Händler, Künstler und Mitarbeiter reserviert. Zahlreiche Parkflächen sind in Kreuztal über ein weiterführendes Parkleitsystem miteinander verbunden.

Das Programm, alle Parkplätze und die Abfahrtzeiten für den Shuttleservice lesen Sie online auf