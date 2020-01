Mit gleich zwei Löschzügen rückt die Siegener Feuerwehr zur Kindertagesstätte in die Numbach an.

Siegen. Gleich zwei Mal innerhalb von zwölf Stunden rückt die Siegener Feuerwehr in der Numbach an. Einen Gasaustritt kann sie aber nicht feststellen.

Falscher Gasalarm in Siegener Kindertagesstätte

Gleich zwei Mal innerhalb von 12 Stunden mussten die Feuerwehr Siegen sowie der Löschzug Alchetal zu einem Gasalarm in die Kindertagesstätte Arche Noah in der Numbach ausrücken. Der erste Alarm erfolgte am Montagabend, als Jogger hinter der Kindertagesstätte einen Geruch wahrgenommen hatten, bei dem sie Gas vermuteten. Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr erfolgte ein weiterer Gasalarm.

Die Feuerwehr nahm mit Gasgeräten Messungen vor und informierte zugleich den Gasversorgungsunternehmer der auch innerhalb weniger Minuten anrückte. Ein Gasaustritt im Kindergarten sowie in der näheren Umgebung konnte jedoch nicht festgestellt werden.

