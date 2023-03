Feinbier unterwegs: Outdoor-Experte jetzt im Krönchencenter

Susanne Feinbier und Britta Link (von links) vor dem neuen Ladenlokal von Feinbier unterwegs im Krönchencenter in der Oberstadt in Siegen.

Siegen. Feinbier unterwegs feiert Neueröffnung im Krönchencenter in Siegens Oberstadt. Alles, was Sie zum Umzug vom Outdoorausrüster wissen müssen.

Die Wander- und Outdoorsaison steht vor der Tür. Alles, was man für das nächste Abenteuer im Freien braucht, gibt es bei Feinbier unterwegs: Funktionskleidung, Wanderschuhe, Rucksäcke, Camping- und Bergsportausrüstung. Seit dem 1. März an einer neuen Adresse: Feinbier unterwegs eröffnete am neuen Standort im Krönchencenter in der Oberstadt.

Das Sortiment von Feinbier unterwegs auf einer Etage und mit Parkmöglichkeit

„Wir wollten uns einfach noch mal verändern“, sagt Britta Link. „Die Fläche ist jetzt ebenerdig, es gibt keine zweite Etage mehr. Und die Nachbarschaft ist super: Die Volkshochschule, der Wochenmarkt und die Bibliothek.“ Außerdem bietet das Parkhaus in der Hinterstraße eine nahe gelegene Parkmöglichkeit, die direkt zum Hintereingang führt. „Sonst ist alles wie vorher. Selbes Sortiment, selbes Team, nur eine neue Adresse“, so Britta Link.

Jochen Voß aus Olpe testet Wanderschuhe bei der Neueröffnung von Feinbier unterwegs. Foto: Annelie Manche

Am Eröffnungstag finden zahlreiche Kunden den Weg ins Krönchencenter. Vor allem Jacken und Wanderschuhe sind begehrt. „Wir sind Stammkunden bei Feinbier unterwegs und suchen neue Wanderschuhe für den nächsten Wanderurlaub in Österreich“, sagt Karin Mohl, während ihr Mann Klaus Schuhe anprobiert.

Neueröffnung im Krönchencenter mit zahlreichen Kunden gefeiert

Jochen Voß ist extra aus Olpe zur Eröffnung gekommen. „Ich habe immer schon gute Erfahrung hier gemacht. Wir sind viel zu Fuß unterwegs in der Natur und Feinbier hat das Sortiment, das wir brauchen. Dafür braucht man nicht ins Internet“, erklärt der Olper. Vor Ort gibt es eine professionelle Beratung und die Schuhe können auf verschiedenen Untergründen getestet werden: auf Pflastersteinen oder groben Steinen, auch das bergauf oder bergab Gehen kann ausprobiert werden. So werden Halt und Sitz der Schuhe überprüft.

Tipps für die passenden Wanderschuhe

Was ist beim Kauf eines neuen Wanderschuhs wichtig? „Morgens ist der Fuß kleiner als abends, da muss man auf Spielraum achten“, erklärt Verkäufer Tobias Weyand. Es gebe viele verschiedene Passformen, schmal, weit, mit hohem oder niedrigem Spann. Auch spezielle Formen für Hallux oder Sichelfuß seien im Angebot. „Das ist vor allem wichtig, wenn man den Schuh lange trägt“, so Tobias Weyand weiter. Auch bei den Materialien und im Einsatzbereich gibt es Unterschiede: „Will man auf 5.000 Meter oder walken in Siegen-Wittgenstein und dem Sauerland?“ Eine ausführliche Beratung macht bei regelmäßiger Nutzung des Wanderschuhs durchaus Sinn.

Wer sich vor dem Frühling noch mit neuer Ausrüstung ausstatten möchte, kann im neuen Ladenlokal von Feinbier unterwegs vorbeischauen: Im Krönchen-Center, Markt 9-25 in Siegen. Geöffnet Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 19 Uhr und Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr.

