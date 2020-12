Festliche Überraschungen für die Jugendfeuerwehr Wilnsdorf

Wilnsdorf Auf Vieles musste die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Wilnsdorf 2020 wegen Corona verzichten. Zu Weihnachten gab es darum Überraschungen.

Kein Zeltlager, keine Übungsabende, keine fröhlichen Zusammenkünfte: Auch die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Wilnsdorf blieb von den Auswirkungen der Coronapandemie nicht verschont. „Und dabei ist doch gerade unser lebendiges Miteinander, die gelebte Kameradschaft das Besondere am Dienst in der Feuerwehr“, bedauert Martina Zimmermann den Stillstand in der 140-köpfigen Nachwuchstruppe. Die Gemeindejugendfeuerwehrwartin, im Sommer während einer Dienstbesprechung ins Amt eingeführt, hat viele ihrer Schützlinge noch gar nicht persönlich begrüßen können. „Auch der Kontakt mit den Jugendfeuerwehrwarten der Löschgruppen lief überwiegend übers Telefon, alles andere war uns zu riskant“, erklärt die Unterbrandmeisterin.

Wilnsdorf: Jugendfeuerwehr kann auf viele Unterstützer zählen

Umso wichtiger war es Martina Zimmermann nach eigenem Bekunden, dem Feuerwehrnachwuchs zu Weihnachten eine kleine Überraschung zu bereiten: „Als Motivationspaket, weiter durchzuhalten, und kleine Erinnerung daran, was uns ausmacht.“ Sie bat die Gemeinde Wilnsdorf, den Kreis Siegen-Wittgenstein und einen örtlichen Lebensmitteleinzelhändler um Hilfe und sammelte Präsent um Präsent. Aus dem Wilnsdorfer Rathaus gab es noch praktische Unterstützung obendrauf: Bürgermeister Hannes Gieseler packte persönlich beim Füllen der Geschenketaschen mit an. Knapp 140 Mal wanderten jeweils eine Wollmütze, ein Holzbausatz, ein kleines Rätselbuch und ein Schokoweihnachtsmann in die Tasche, begleitet von netten Schreiben adressiert an die „Superhelden in Ausbildung“.

Hannes Gieseler zeigte sich vom Engagement der Gemeindejugendfeuerwehrwartin und ihrer Mitstreiter begeistert: „Das macht unsere Truppe einfach aus: füreinander da zu sein, selbst wenn die Rahmenbedingungen nicht die besten sind.“ Auch beim Verteilen der 140 Taschen hatte Martina Zimmermann Unterstützung: coronakonform wurden die Geschenke von den Jugendfeuerwehrwarten der Löschgruppen überbracht.

Mehr Artikel und Bilder aus dem Siegerland gibt es hier.