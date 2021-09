Fettexplosion in Siegen verwüstet Wohnung – Verletzte

Siegen. In einem Siegener Haus explodiert heißes Fett. Die Druckwelle haut Glas aus Fenster und Türen. In der Wohnung sind ein Paar und ein Kind (6).

Eine Fettexplosion in einem Mehrfamilienhaus in Siegen hat zwei Verletzte gefordert. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, ereignete sich das Unglück am Donnerstag in der Achenbacher Straße eine Fettexplosion.

Ersten Ermittlungen nach sollte Fett in einem Topf erhitzt werden. Der Topf wurde zu heiß. Ein 35-jähriger Bewohner stellte den Topf in die Spüle, in der noch Wasser war. Dabei kam es zu einer heftigen Verpuffung. Fenster und Türen der Wohnung sind wegen der Druckwelle entglast und teilweise aus den Angeln gerissen worden.

Verletzte in Siegener Kliniken eingeliefert

Der 35- jährige Mann verletzte sich schwer, seine 34-jährige Lebensgefährtin leicht. Sie wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Das ebenfalls in der Wohnung anwesende sechsjährige Kind blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Das Kriminalkommissariat 1 aus Siegen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

