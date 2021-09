Feuer Feuer in Freudenberg: Neuer BMW zerstört – Brandstiftung?

Büschergrund. Die Feuerwehr rückt zu mehreren Bränden in Büschergrund aus. Ein neuer BMW wird völlig zerstört.

Gleich mehrere brennende Mülleimer, Pkw und ein Carport haben Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Dienstag in Freudenberg-Büschergrund beschäftigt. Gegen 3.49 Uhr war der Alarm zu einem „Feuer 4 – Pkw-Brand – Garage in Haus“ bei den Einsatzkräften aufgelaufen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Schon bei der Anfahrt zum gemeldeten Einsatzort am Hammerweg war die Rauchentwicklung zu sehen. Letztlich brannten in der Eichener Straße ein BMW 33 Touring, ein VW-Up und ein Carport. In dem standen noch zwei weitere Fahrzeuge, die jedoch herausgefahren werden konnten. Augenscheinlich waren diese ohne Schaden. Der BMW brannte jedoch komplett aus.

Auch mehrere Mülleimer in Büschergrund in Flammen

Der 33-jährige Besitzer erklärte vor Ort, er habe sein Auto erst wenige Stunden zuvor als Neuwagen gekauft. Der VW Up, der neben dem brennenden Neuwagen gestanden hatte, wurde an der rechten Vorderseite erheblich beschädigt.

Polizei und Feuerwehr gehen bei der Brandursache sehr stark von Brandstiftung aus. „Es kann ja kein Zufall sein, dass zeitgleich in der Eichener Straße nur wenige hundert Meter zwei Mülleimer an Gebäuden brennen. Auf der Anfahrt musste unsere Drehleiterbesatzung noch einen Mülleimer in der Mühlenstraße ablöschen“, sagte Freudenbergs Feuerwehr-Pressesprecher Dietmar Kalteich vor Ort. Die Gesamtschadenssumme beziffert die Polizei auf mindestens 100.000 Euro.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland