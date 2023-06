Feuer in Kreuztal: Fünfköpfige Familie verliert Unterkunft

Buschhütten. Ein Brand in Kreuztal greift auf ein Wohnhaus über. Für eine Familie und einige Tiere hat das dramatische Folgen.

Polizei und Feuerwehr sind am Dienstag, 6. Juni, gegen 19.50 Uhr zu einem Feuer in die Siegener Straße im Kreuztaler Stadtteil Buschhütten gerufen worden alarmiert worden.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Angrenzend an ein Wohnhaus befinden sich Anbauten, in deren Bereich ein Feuer lokalisiert werden konnte, wie die Beamten am Mittwoch berichten. Im Laufe des Einsatzes griff das Feuer auch auf das Haus in Richtung des Dachstuhls über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand dennoch hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und nimmt den Brandort in Augenschein.

Kreuztaler Haus ist zur Zeit nicht bewohnbar

Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar. Eine fünfköpfige Familie verlor zunächst ihre Unterkunft, so die Feuerwehr Kreuztal. Die fünf Personen kamen im Haus des Vermieters gleich nebenan unter. Ob sich alle zur Familie gehörenden Tiere rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen konnten, war abends an der Einsatzstelle unklar.

Das Haus wird bei dem Feuer erheblich beschädigt. Foto: Feuerwehr Kreuztal

Katzen, Hunde und Meerschweinchen gehörten zu den Mitbewohnern im Haus, zudem befanden sich Kaninchen in einem Außengehege in relativer Nähe zum Brandherd. Die Siegener Straße war während der Löscharbeiten komplett gesperrt.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Offenbar bricht das Feuer in Anbauten aus. Foto: Feuerwehr Kreuztal

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland