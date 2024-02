Feuer in Kreuztal: Mutiger Nachbar bekämpft Holzhausbrand

Junkernhees Beim Füttern seiner Pferde bemerkt ein Kreuztaler, dass das Haus seiner Nachbarn brennt. Der Mann greift sofort beherzt ein.

Zu einem Feuer in einem Holzhaus in der Sybergstraße unweit des Schlosses Junkernhees ist am Mittwochabend, 31. Januar, die Feuerwehr gerufen worden. Da zu diesem Zeitpunkt schon von einem Vollbrand die Rede war, wurde von der Kreisleitstelle bereits das Einsatzstichwort mit „Feuer 5 – Gebäudebrand“ ausgelöst.

Rund 65 Einsatzkräfte der Einheiten Kreuztal, Buschhütten, Ferndorf, Fellinghausen und Osthelden eilten in zahlreichen Fahrzeugen zu der gemeldeten Adresse in den Kreuztaler Ortsteil. Glücklicherweise stellte sich vor Ort die Situation dann deutlich weniger dramatisch dar. Wie Einsatzleiter Jan Kleine vor Ort erläuterte, habe es an der hölzernen Außenfassade gebrannt.

Feuerwehr öffnet mit Motorsäge Fassade

Ein Nachbar und seine Frau hatten beim Pferdefüttern das Feuer entdeckt. „Ich bin sofort ins Haus gerannt und habe noch nach Menschen gesucht. Dann habe ich mir einen Duschschlauch geschnappt und mit dem durch ein Fenster das Feuer gelöscht“, berichtet der Mann. Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer schon weitestgehend gelöscht. Dennoch hatten die Einsatzkräfte noch einiges zu tun. Mit einer Motorsäge wurde die Fassade geöffnet, um an die Glutnester zu kommen. Nach und nach wurde das Ausmaß des Schwelbrandes an den Balken sichtbar.

Ursache für Feuer in Kreuztal offenbar technischer Defekt

Ein schwarzer, mehr als fußballgroßer Brandfleck in der Holzwand zeigte, wie sich das Feuer wahrscheinlich über Stunden ausgebreitet hatte. „Der Nachbar hat wirklich mit seinem Handeln Schlimmes verhindert. Wenn das in der Nacht passiert wäre, gar nicht auszudenken“, so Jan Kleine weiter. Nach und nach wurde die Dämmung entfernt und abgelöscht sowie die betroffene Wand weiter geöffnet, um alle Glutnester zu finden und zu entfernen. Ursache des Feuers ist möglicherweise ein technischer Defekt an einer Außenlampe. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf.



Verkohlte Holzbauteile aus der Wand. Foto: Kai Osthoff

