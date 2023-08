Feuer in Kreuztaler Hochhaus: Polizei vermutet Brandstiftung

Die Feuerwehr hat am Freitagabend in Kreuztal eine brennende Wohnungstür gelöscht.

Kreuztal. Die Feuerwehr hat in Kreuztal eine brennende Wohnungstür gelöscht. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Brandstiftung dürfte nach erster Einschätzung die Ursache für eine brennende Wohnungstür in einem zwölfstöckigen Wohnhaus in der Fritz-Erler-Siedlung in Kreuztal gewesen sein. Gegen 21.26 Uhr waren die Einsatzkräfte aus Kreuztal, Ferndorf, Kredenbach, Fellinghausen, Eichen, Krombach, der Feuerwehr-Arzt der Rettungsdienst in die Kattowitzer Straße alarmiert worden. Wegen des Stichwortes „Feuer 5 – Hochhausbrand“ hatte die Kreisleitstelle auch die Drehleiter aus Siegen-Geisweid mit auf den Weg in die Erler-Siedlung geschickt.

Nachdem die Brandbekämpfer eingetroffen waren, erkundeten sie die Lage. Die Bewohner waren gerade dabei das Hochhaus zu verlassen. Sie versammelten sich auf der Straße. Der Flur in der 6. Etage war stark verraucht. Dort hatten Unbekannte nach ersten Angaben der Polizei wahrscheinlich eine Zeitung angekündet, die wiederum eine Fußmatte in Brand setzte. Bewohner hatten das Feuer entdeckt und mit einem Feuerlöscher bereits die brennende Fußmatte sowie die Tür gelöscht.

Die Feuerwehr nahm mit einem Kleinlöschgerät weitere Nachlöscharbeiten vor und lüftete das Treppenhaus. Die fünf Personen, darunter ein Kleinkind, die sich um Zeitpunkt des Brandes in der betroffenen Wohnung aufhielten, blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei nahm noch am Abend die Ermittlungen auf.

