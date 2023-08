Feuer in Neunkirchen: Dachstuhl brennt vollkommen aus

Neunkirchen. Eine Rauchsäule weist der Feuerwehr in Neunkirchen den Weg zur Einsatzstelle. Der Dachstuhl eines Hauses brennt, zahlreiche Kräfte rücken aus.

Für die Feuerwehr in Neunkirchen schrillten am Samstag kurz nach 17 Uhr die Meldeempfänger: Sie wurden zu einem Dachstuhlbrand in den „Steimelsweg“ gerufen. Schon auf der Anfahrt wies den Löscheinheiten aus Neunkirchen und Salchendorf starker Rauch den Weg zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen schlugen meterhoch Flammen aus dem schon durchgebrannten Dachstuhl. Unverzüglich brachten die Feuerwehrleute die Drehleiter in Stellung. Mehrere Löschwasserversorgungen wurden aufgebaut. Während die Flammen über die Drehleiter bekämpft wurden, begannen auch zwei Trupps von unten mit Löscharbeiten.

Die Personen aus dem Drei-Generationenhaushalt hatten sich eiligst ins Freie retten können, so dass niemand verletzt wurde. Nachdem das Feuer weitgehend gelöscht war, konnte sich ein Trupp in den Dachstuhl wagen und dort letzte Brandnester tilgen. Da weitere Atemschutzgeräteträger gebraucht wurden, forderte der Einsatzleiter die Löscheinheit Zeppenfeld nach. Der Steimelsweg war zeitweise komplett gesperrt. Zur Brandursache nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Der Dachstuhl brannte vollkommen aus.

