Feuer in Siegen: Erst brennt der Ofen, dann das ganze Zimmer

Feuersbach Ein Ethanol-Ofen fängt Feuer. Löschversuche schlagen zunächst fehl, ein Mann wird verletzt. Dann rücken die Experten an.

Zu einem Wohnungsbrand in der Deuzer Straße im Siegener Stadtteil Feuersbach wurde am Mittwoch, 24. Januar, die Feuerwehr gerufen. Im Einsatz waren Kräfte aus Feuersbach, Flammersbach/Anzhausen, Deuz und der Berufsfeuerwehr Siegen.

Nach Angaben von Feuerwehr-Pressesprecher Sven Kosch geriet ein Ethanol-Ofen in einem Schlafzimmers im zweiten Obergeschoss in Brand. Die Ursache indes ist noch unbekannt. Bei Löschversuchen zog sich ein Mann leichte Brandverletzungen an der Hand zu. Trotz des schnellen Eingreifens mit einem Feuerlöscher konnte er nicht verhindern, dass sich die Flammen in dem Zimmer ausbreiteten.

Deuzer Straße während Einsatz gesperrt

Die Feuerwehr übernahm die Löschmaßnahmen und lüftete das Wohnhaus. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus. Während des Feuerwehreinsatzes war die Deuzer Straße gesperrt.

