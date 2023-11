Die Feuerwehr nutzt in Gosenbach auch eine Drehleiter.

Einsatz Feuer in Siegen: Flammen schlagen meterhoch aus Kamin

Gosenbach. Ein Bewohner eines Siegener Mehrfamilienhauses kommt nach Hause und traut seinen Augen kaum. Aus dem Kamin schlagen meterhoch Flammen.

Für mehr als zwei Stunden wurde am Donnerstag, 2. November, die Siegener Straße in Gosenbach voll gesperrt. Der Grund war ein Kaminbrand, der die Feuerwehreinsatzkräfte voll forderte.

Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Kamin des Mehrfamilienhauses, als ein Bewohner nach Hause kam. Der Mann informierte umgehend die Feuerwehr, die mit Löscheinheiten aus Gosenbach, Oberschelden, Achenbach und der Drehleiter aus Eiserfeld anrückte.

Siegener Feuerwehr setzt auch schwere Metallkugel ein

Nachdem die Drehleiter in Stellung gebracht worden war, versuchte ein Trupp, mit einem Kaminbesen den brennenden Kamin von Brandruß zu befreien. Zudem wurde ein schwere Metall-Kugel, die an einer Kette befestigt ist, in den Kamin eingelassen, um den harten Brandruß zu lösen. Über die Revisionsklappe konnten Einsatzkräfte im Keller den Ruß, der im Garten abgelöscht wurde.

Ein Schornsteinfeger überprüfte den Kamin. Die Feuerwehr blies anschließend mit einem Lüfter den Rauch aus dem Haus.

