Feuer in Siegen: Lkw-Bremsen brennen auf neuer HTS-Rampe

Siegen. Ein Laster verlässt über die neue Rampe an der Siegener Eintracht die HTS, als der Fahrer plötzlich Flammen aus einem Rad schlagen sieht.

„Lkw-Brand in Siegen, Koblenzer Straße Höhe Gaststätte Scholl“ lautete die Alarmmeldung auf den Piepern für die Feuerwehr Siegen sowie Löscheinheit Hammerhütte am Donnerstagabend, 29. Juni, um 21.38 Uhr.

Der 36-jährige Fahrer eines 40-Tonnen-Sattelzugs aus der Ukraine war von der Autobahn kommend über die HTS und die fertiggestellte Rampe an der Eintracht in die Siegener Innenstadt gefahren. Auf der Koblenzer Straße in Höhe der IHK sah der Fahrer plötzlich Rauch und Flammen aus einem Hinterrad des Aufliegers schlagen. Unverzüglich hielt er an, sein Beifahrer rief die Feuerwehr. Der Fahrer schnappte sich einen Feuerlöscher und löschte die Flammen ab.

Polizei begleitet Laster in Siegener Werkstatt

Die kurze Zeit später eintreffenden Löscheinheiten brauchten nicht mehr einzugreifen, sie kontrollierten lediglich mit einer Wärmebildkamera die Bremsen. Nachdem die Bremsen abgekühlt waren, begleitete die Polizei das Gespann zu einer Werkstatt an der Leimbachstraße.

