Die Feuerwehr rückt mit starken Einsatzkräften in Weidenau an.

Rettung Feuer in Siegen: Missverständnis sorgt für großen Einsatz

Weidenau. Aus einer Nachbarwohnung dringt Rauch, glaubt eine Frau in der Siegener Waldsiedlung und verständigt die Feuerwehr. Liegt sie richtig?

Ein vermeintlicher Wohnungsbrand in der Straße Zur Zinsenbach in Siegen-Weidenau hat die Feuerwehr am Donnerstag, 28. Oktober, auf den Plan gerufen.

Eine Bewohnerin aus einem Mehrfamilienhaus hatte die Einsatzkräfte verständigt, weil sie glaubte, in der Nachbarwohnung würde es brennen.

Vier Siegener Löschzüge und Drehleiter

Die Leitstelle schickte daraufhin nicht nur den Löschzug der Hauptwache, sondern auch den Löschzug Dreis-Tiefenbach, Weidenau und Bürbach in die Waldsiedlung. Vorsorglich wurde die Drehleiter der Feuerwehr Geisweid zur Einsatzstelle beordert.

Doch zu löschen gab es für die Feuerwehr nichts. Die Nachbarin hatte lediglich Essen auf dem Herd zubereitet.

