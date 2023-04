Einsätze Feuer in Siegen: Plötzlich brennt es in der Stadt doppelt

Siegen. Zwei Brandeinsätze binnen sieben Minuten haben die Feuerwehr in Siegen sprichwörtlich in Atem gehalten. Das ist geschehen.

Gegen 19.30 Uhr am Montag, 17. April, wurden die Retter über einen Kaminbrand in der Hofgutstraße informiert. Nahezu zeitgleich traf die Information ein, dass es in einem Haus in der Harkortstraße auf dem Siegener Giersberg brennen würde.

Zur Hofgutstraße rückte die Löscheinheit Weidenau an und forderte die Drehleiter der Löscheinheit Geisweid nach. Diese wurde ausgefahren, um von oben eine Inspektion des brennenden Kamins vorzunehmen. Der Bezirksschornsteinfeger rückte ebenfalls an und befreite den Kamin von Brandruß-Rückständen.

Auf Siegener Giersberg bleibt Essen auf dem Herd stehen

In der Harkortstraße war ebenfalls Brandgeruch aus einer Wohnung wahrzunehmen. Die Einsatzkräfte legten eine Löschwasserversorgung zur betreffenden Wohnung und als sie die Türe schon gewaltsam öffnen wollten, kam Mieter und öffnete die Tür mit einem Schlüssel. Brandursache, war Essen, das auf dem eingeschalteten Herd stehen geblieben war.

Auch in die Harkortstraße rückt die Feuerwehr mit starken Kräften aus. . Foto: Jürgen Schade

Der Topf wurde vom Herd genommen und die Löschwasserversorgung zurückverlegt. Lediglich die Wohnung und das Treppenhaus galt es noch zu lüften. Neben der Polizei war die Wache sowie die Löscheinheit Hain im Einsatz.

