Feuer in Studentenwohnheim Siegen: komplette Etage evakuiert

Die Einsatzkräfte evakuieren die betroffene Etage in dem Studentenwohnheim in Siegen.

Siegen. In der Nacht zu Samstag bricht im Studentenwohnheim am Lohgraben, Siegener Innenstadt, Feuer aus. Im Gebäude sind zahlreiche Personen gemeldet.

Ein Küchenbrand im Studentenwohnheim am Lohgraben in der Siegener Innenstadt hat in der Nacht zu Samstag, 29. Juli, für Aufregung bei den Bewohnern gesorgt. Brennendes Fett in einer Pfanne in der Wohnung eines 22-jährigen Bewohners hatte den Einsatz ausgelöst. Mehrere Anrufe gingen gegen 0.20 Uhr bei der Kreisleitstelle ein. Kurz danach waren Berufsfeuerwehr Siegen und Rettungsdienst vor Ort.

Aufgrund der vielen in dem Wohnheim gemeldeten Personen wurde relativ schnell eine Stichworterhöhung auf „Feuer 5“ vorgenommen, in der Folge rückten auch die Einheiten Hain, Hammerhütte, Bürbach, Weidenau und Kaan-Marienborn an, rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort. Viele Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen, zusätzlich wurde das komplette zweite Obergeschoss evakuiert.

Mit zwei Trupps konnte das Feuer in der Küche schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen und einer Schadstoffmessung im Gebäude konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen – bis auf den 22-Jährigen, der vorläufig anderweitig unterkommt. Laut Thomas Adamek, Einsatzleiter der Feuerwehr Siegen, sei in der Küche erheblicher Schaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

