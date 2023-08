Einsatz Feuer in Werkhalle: Batterie von Stapler geht in Flammen auf

Lützel. Anwohner sehen aus einer Werkhalle Rauch aufsteigen und alarmieren die Feuerwehr. Für die Kräfte beginnt ein stundenlanger Einsatz.

Ein Schwelbrand an der Batterie eines Gabelstaplers in einem Recycling-Unternehmen an der Straße „An den Weißen Steinen“ hat am Sonntagabend, 6. August, rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr beschäftigt.

Anwohner hatten Rauch aus den Oberlichtern der Halle aufsteigen sehen und die Feuerwehr verständigt. Bei der Erkundung der Halle unter Atemschutz stießen die Einsatzkräfte auf den Gabelstapler samt brennender Batterie. Die Feuerwehrleute löschten mit Schaum.

Feuerwehr: Keine Verletzten zu beklagen

In einer aufwändigen Aktion, die bis gut 23 Uhr dauerte, wurde der Akku aus dem Stapler ausgebaut, mit einem Kran in der Halle in eine Metallmulde gehoben und mit Wasser bedeckt. Danach übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an den Unternehmer, der sich um weitere Schritte kümmern muss. Verletzt wurde niemand.

