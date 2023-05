Feuer: Nachbar greift ein und verhindert Schlimmeres

Oberfischbach. Im Freudenberger Ortsteil Oberfischbach bricht ein Brand aus – an eher ungewöhnlicher Stelle. Ein Anwohner aber zögert nicht und tut das Richtige.

Die Feuerwehren aus Oberfischbach und Niederndorf wurden am späten Sonntagnachmittag, 21. Mai, zu einem gemeldeten Schuppenbrand in die Heuslingstraße nach Oberfischbach gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen sollte dort neben einem Wohnhaus eine Hütte in Flammen stehen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass durch irgendwelchen brennenden Unrat, der in eine Kunststoffmülltonne hineingeworfen worden war, dieser und ein weiterer Mülleimer in Flammen standen. Durch den brennenden Kunststoff hatte sich schnell schwarzer und giftiger Rauch gebildet, zudem griffen die Flammen auf die Hütte über.

Freudenberger Feuerwehr hat Lage schnell im Griff

Die Feuerwehrmänner hatten jedoch die Lage schnell im Griff und das Feuer rasch gelöscht. Nur durch das schnelle Melden eines Nachbarn, der das Feuer gesehen hatte und die Feuerwehr alarmierte, konnte größerer Schaden verhindert werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

